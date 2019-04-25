США против Чечни: главе правительства запретили въезд

США ввели санкции против главы правительства Чеченской республики Муслима Хучиева, сообщает пресс-служба Госдепартамента. Вашингтон обвинил российского чиновника в нарушении прав человека.

«Госдепартамент США располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев причастен к пыткам», — приводит ФАН выдержки из документа.

Ограничительные меры также распространяются на супругу председателя правительства Чечни — Сапият Хучиеву. По какой причине — в документе американского внешнеполитического ведомства не уточняется.

В апреле прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров назвал клеветой заявление и.о. госсекретаря США Джона Салливана, рассказавшего о «безнаказанности нарушений прав человека в республике». По словам Кадырова, в том, что сказал американский дипломат, «нет и доли правды».

«В вопросах соблюдения фундаментальных прав человека ситуация в Чечне существенно лучше, чем в Соединенных Штатах Америки», — сказал глава региона.

Он пригласил Салливана посетить следственный изолятор Грозного и колонию в Наурском районе. Глава Чечни отметил, что, если условия содержания там не лучше, чем в пенитенциарных учреждениях США, он принесет извинения.

«Знаю, что сделать это мне никогда не придется», — сказал Кадыров.

Глава Чечни напомнил, что регион незадолго до этого подвергся атаке международных террористов, которых подготовили западные спецслужбы,

при этом, подчеркнул Кадыров, в республике полностью восстановлены мир и стабильность.

Сам Кадыров попал под санкции США в декабре прошлого года, когда власти Соединенных Штатов дополнили «список Магнитского». Глава Чечни тогда заявил, что не поехал бы в США даже за «все валютные запасы страны». Позднее он рассказал об ответных мерах в отношении президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, передает НСН.

«Мы тоже давно ввели под санкции Трампа, Меркель, всех остальных. Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем», — подчеркнул руководитель региона.

Кадыров также заявил, что власти США не могут гарантировать безопасность собственных граждан, в отличие от республики.

По его словам, в 2017 году в Штатах было совершено три крупных атаки, в которых погибли почти 70 человек, в то время как в Чечне за тот же самый период не произошло ни одного теракта.

Также в июне прошлого года американские власти выпустили официальное предостережение для своих граждан не посещать ряд регионов РФ, в частности: Чечню и Крым. Соответствующее коммюнике опубликовал Государственный департамент США.

«Департамент по-прежнему советует путешественникам пересматривать свое решение о поездке в Россию. Не отправляйтесь на Северный Кавказ, включая Чечню, из-за напряжения в обществе и терроризма. Также не посещайте Крым из-за иностранной оккупации и злоупотреблений оккупационных властей», — говорится в объявлении американского внешнеполитического ведомства.

Госдеп выразил уверенность в опасности нахождения на территории России.

«Террористические группы продолжают планировать возможные нападения в России. Террористы могут проводить атаки в туристических местах, на транспортных узлах, рынках, в торговых центрах и на объектах местного самоуправления», — поясняет дипведомство.

В ответ на это Кадыров указал на необъективность американских властей.

«Госдеп настоятельно не советует гражданам США путешествовать по Северному Кавказу, перечисляя все регионы. Причины? Якобы по всему «Северо-Кавказскому региону продолжаются гражданские беспорядки и теракты». Как говорится, врут и глазом не моргнут! О каких беспорядках и терактах говорят в Госдепе? Может они перепутали две страны – США и Россию, а систематические массовые убийства детей в американских школах преподносят, как имеющие место в России?», — написал в инстаграме глава Чечни.

Он также обратил внимание на публикации в западных СМИ, в которых в негативном свете представлен визит сборной Египта в Россию в рамках ЧМ-2018, отметив, что давно уже не удивляется «ежедневному потоку лжи и ненависти, которые льются на Россию со страниц западных СМИ».