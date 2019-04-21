Выборы окончены? К Зеленскому пришла полиция

Сотрудники полиции пришли к кандидату на пост главы украинского государства в его избирательный штаб в конгрессно-выставочном центре «Парковый» в Киеве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.

Правоохранители пришли к актеру, чтобы оштрафовать его за нарушение закона. Ранее до того, как бросить бюллетень в избирательную урну, он показал его журналистам.

Как только он понял, что перепутал стороны документа и показал той стороной, где виден его крестик за самого себя, то сказал: «Ой, нельзя показывать. Я не показал, вы не видели».

После этого на «5 канале», владельцем которого является действующий президент Украины Петр Порошенко, сообщили, что Зеленский нарушил закон, демонстрируя свой выбор на голосовании за кандидата на пост президента Украины общественности.

На ютуб-канале штаба Зеленского вели трансляцию в то время, как сотрудники полиции составляли протокол о нарушении.

«Мы можем констатировать факт, это происходит [оформление протокола] прямо в штабе, но не в медиазоне. Сумма штрафа пока неизвестна», — сообщила представитель «Зе!Команды». В сеть также попало видео, на котором видно, как лидер предвыборной гонки сидит за столом рядом с патрульным и заполняет бумаги.

На замечание сотрудника полиции о том, что он должен составить протокол, Зеленский ответил: «Нарушил. Закон есть закон».

Между тем в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что Зеленскому инкриминируют нарушение в соответствии со статьей 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации»).

«Материалы будут переданы на рассмотрение суда»,— отметили правоохранители.

Позже в пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили, что Зеленский может быть оштрафован на сумму от 510 до 850 гривен, то есть от $19 до $31.

«Санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов», — сообщили в правоохранительных органах.

Кандидат на пост главы Украины позже объяснил в разговоре с журналистами, почему именно таким образом показал бюллетень. «Я не сориентировался и показал так», — сказал он.

Кроме того, комментарий по поводу сложившейся ситуации дал и представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков. «Это не было сделано с целью пиара. Получилось, как получилось», — цитирует соратника шоумена «Укринформ». Журналистам телеканала NewsOne Разумков сказал, что журналисты, прибывшие на избирательный участок, где голосовал Зеленский, попросили не кидать бумагу в урну, чтобы сделать один кадр.

«Но тут произошла досадная оплошность, и Зеленский держал бюллетень в развернутом виде, а не свернув», — пояснил представитель штаба кандидата, подчеркнув, что актер понесет ответственность за это нарушение закона.

О том, что все жители страны, независимо от их статуса должны подчиняться действующему законодательству страны, Дмитрий Разумков написал на своей странице в фейсбуке.

«Новый президент — новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень», — говорится в посте.

Тем временем на Украине проходит голосование за кандидатов на пост главы украинского государства. Это уже второй тур выборов, который продлится до 20:00 21 апреля. За кресло президента страны борются два кандидата: действующий украинский лидер Петр Порошенко, который является самовыдвиженцем, и представитель партии «Слуга народа» актер Владимир Зеленский.

Напомним, что первый тур выборов на Украине прошел тремя неделями ранее – 31 марта. По его итогам ни один из участников выборов не набрал нужного количества голосов, то есть 50%. Однако явным лидером президентской гонки можно считать Владимира Зеленкого: он набрал 30,24% голосов, в то время как его оппонент Петр Порошенко получил почти вдвое меньше.

18 марта социологическая группа «Рейтинг» провела исследование, в ходе которого выяснилось, что Зеленский по-прежнему лидирует. 73% опрашиваемых, которые пойдут на голосование, отдали предпочтение именно ему. У Порошенко всего 27%.