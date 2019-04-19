«Бесплатный цирк»: Москва не оценила дебаты в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова скептически оценила прошедшие на стадионе «Олимпийский» в Киеве дебаты между украинским лидером Петром Порошенко и победителем первого тура выборов президента Украины Владимиром Зеленским.

«Посмотрела дебаты в Киеве. Обман украинцев продолжается. С другой стороны, а если им нравится так жить? Да, и какое счастье, что крымчане вовремя все поняли и вырвались из этого шапито», — написала в фейсбуке представитель российского внешнеполитического ведомства.

Глава Крыма Сергей Аксенов также невысоко оценил поведение обоих кандидатов, передает ФАН.

«Счастье для крымчан, что мы в этом позорище, представлении не принимаем никакого участия. Отвел наш Господь, наш президент и Россия, что мы на родине находимся», — заявил глава российского региона.

Дебаты на стадионе он назвал «бесплатным цирком», подчеркнув, что кандидаты в президенты не дали ни одного ответа ни на один вопрос.

«Жалко граждан Украины, что не видно перспективы и просвета, и жалко, что между нашими странами такие отношения», — признался Аксенов.

В свете происходящего председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил сочувствие простым украинцам.

«Ну что тут сказать. Бедная, бедная Украина. Дебаты совершенно пустые и ни о чем.

Почему Украине так плохо, не понимает ни один, ни другой. Что будет по-другому делать Порошенко в случае победы — ни слова. Что будет делать иначе в случае победы Зеленский — тоже из разряда демагогии, по большому счету», — написал сенатор в фейсбуке.

По его словам, огромные проблемы, с которыми сталкивается Украина, так и останутся для страны огромными проблемами.

«Нового курса не будет, одних наевшихся олигархов, возможно, сменят другие, еще не наевшиеся. И это все. Бедная Украина. Ты заслуживаешь большего. Ты могла бы быть гораздо лучше. И мы могли бы жить и идти вперед вместе, как это было раньше, до прохода в украинскую власть украинских националистов. Впереди у Украины, судя по всему, еще пять потерянных лет при любом исходе выборов», — спрогнозировал член верхней палаты российского парламента.

Член Совета Федерации Алексей Пушков также не проникся симпатией ни к одному из кандидатов после дебатов.

«Впечатление от дебатов на киевском стадионе: между тотальной демагогией и откровенным фарсом. Не думаю, что дебаты переломят ход предвыборной кампании. Порошенко был напористее, но не был убедителен. Похоже на его лебединую песнь — столь же фальшивую, как все его президентство», — написал сенатор в твиттере.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что нынешний украинский лидер Порошенко испытывает психологическую зависимость от президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

«У Порошенко фобия Путина.

Он видит, что на постсоветском пространстве, на международной арене сильнее лидера, чем Путин, нет, и поэтому для него это определенный символ, и он обращается все время к этому символу», — сказал парламентарий.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что победу в дебатах одержал Зеленский, передает НСН.

«Каждый из кандидатов был убедителен для своих сторонников. Но так как у Зеленского в три раза больше сторонников, то дебаты он выиграл. И все-таки появилось впечатление, что Зеленский произносил такие слова, которые больше волнуют людей. У Порошенко были звонкие, но не очень соответствующие проблемам людей заявления. Армия, вера, язык. Он остается на этой позиции, да она, может быть, близка тем 15%, которые за него проголосовали, но не более того», — подчеркнул эксперт.

В ходе дебатов Зеленский посетовал на то, что Порошенко не урегулировал конфликт на юго-востоке страны. Шоумен подчеркнул, что Порошенко делал множество громких заявлений на эту тему, однако за пять лет у власти заметных изменений не произошло. В ответ на это действующий президент напомнил Зеленскому эпизод, когда тот якобы дал обещание приползти на коленях к президенту России.

Зеленский заявил, что приведенная цитата была вырвана из контекста. Кандидат от партии «Слуга народа» сказал, что обращался ко всем президентам и к Владимиру Путину, в частности, и призывал уважать суверенитет Украины. Зеленский заявил, что готов принести извинения всем тем, кто потерял родных и близких в ходе военных действий.