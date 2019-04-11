Плевать на песок: Небензя не подчинился немецкому постпреду

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не стал подчиняться требованию председателя Совета Безопасности и ограничивать свое выступление на заседании 5-ю минутами. Именно такую продолжительность выступлений главам делегаций предложил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген, став председателем в Совбезе, передает ФАН.

«Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно»,

— заявил Небензя в ответ на демонстративный переворот песочных часов председателем. Кроме песочных часов, немецкий постпред предложил открыть шторы в зале заседаний Совбеза — обычно они всегда были плотно задернуты.

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После этого российский дипломат детально изложил позицию Москвы по кризису в Венесуэле.

Во время выступления Небензя напомнил американской стороне, что народ Венесуэлы вправе определять свою судьбу самостоятельно, а вмешательство в дела иностранных государств «неприемлемо».

Постпред РФ подчеркнул, что если американцы хотят сделать «Америку великой», то нужно перестать такую агрессивную внешнюю политику. Кроме того, Небензя отметил, что сами США любят возмущаться, когда в их дела якобы кто-то вмешивается.

Он также вступился за своего венесуэльского коллегу Самуэля Монкаду после того, как вице-президент США Майк Пенс предложил тому покинуть совещание Совбеза ООН.

Пенс обратился к Монкаде во время совещания Совбеза по гуманитарной ситуации в Венесуэле. Он заявил ему, что, «при всем уважении», Монкада не должен находиться в ООН и ему следует отправиться к венесуэльскому президенту Николасу Мадуро и сказать ему, что «его время прошло». Как сообщает НСН, на время выступления Пенса открытые ранее шторы задернули обратно «из соображений безопасности».

«Я не буду комментировать тон этого высказывания, но хочу сказать, что постпред Венесуэлы, который находится в зале, был назначен законным правительством своей страны, и его полномочия были подтверждены Генассамблеей ООН», — сказал Небензя.

В начале марта министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил угрозы американской стороны в адрес избранных властей Венесуэлы и назвал это неприкрытым вмешательством во внутренние дела государства. Такое мнение он высказал в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео. Диалог по вопросу ситуации в латиноамериканской стране состоялся по инициативе американской стороны.

«В связи с предложением Вашингтона о проведении двусторонних консультаций по венесуэльской тематике указано, что мы к этому готовы, но необходимо неукоснительно руководствоваться принципами Устава ООН, поскольку только венесуэльцы вправе определять свое будущее», — подчеркнули в дипведомстве.

Там также указали, что в разговоре с Помпео Лавров осудил угрозы Вашингтона в адрес законных властей Венесуэлы и назвал это «неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства и грубейшим нарушением международного права».

«Подстрекательство и деструктивное внешнее воздействие, да еще под лицемерным предлогом оказания гуманитарной помощи, не имеет ничего общего с демократическим процессом», — обратили внимание в МИДе.

Массовые протесты охватили Венесуэлу — страну с крупнейшими в мире разведанными запасами нефти — еще 21 января. Спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

В качестве легитимного президента Венесуэлы Гуайдо признали США и страны «группы Лима». Россия выразила поддержку Мадуро как законно избранному руководителю страны. Аналогичное мнение высказали Мексика, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон наложил на Венесуэлу санкции, и добавил, что в качестве одной из возможных опций Штаты рассматривают военное вмешательство в венесуэльский кризис. Однако вскоре в Госдепе опровергли информацию о возможном американском вторжении в Венесуэлу.

Венесуэльская компания Meganálisis, которая занимается изучением общественного мнения, опубликовала результаты опроса жителей страны, из которых следует, что 88,9% венесуэльцев хотели бы, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро покинул свой пост.

Отмечается, что опрос проводился с 11 по 14 марта, в нем приняли 1,1 тыс. венесуэльцев, которые проживают в 16 крупнейших регионах и, в частности, 32 самых крупных городах Венесуэлы.