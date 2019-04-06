«Честная победа»: Зеленский готов пожать руку Порошенко

Представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, что шоумен пожмет руку своему оппоненту — действующему лидеру страны Петру Порошенко — в случае своего честного поражения на выборах.

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«Если это будет честная победа оппонента, хотя я не верю в это, но я уверен, что, если эта победа будет честной, Зеленский это сделает», — отметил Разумков.

Накануне кандидаты сдали анализы на алкоголь и наркотики. Порошенко прошел процедуру в антидопинговом центре спорткомплекса «Олимпийский» в Киеве.

«По разрешению человека, который проходил осмотр (Порошенко – «Газета.Ru»), мы использовали несколько способов по выявлению психоактивных веществ в организме. Это были и быстрые тесты, результаты которых я уже имею возможность обнародовать. Никаких психоактивных веществ найдено не было», — рассказал главврач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый на брифинге, трансляцию которого вели украинские телеканалы.

Как рассказал главврач, наркологический осмотр Порошенко состоял из двух частей: непосредственно медосмотра и отбора биологических образцов, в частности, крови, мочи и волос вместе с волосяной луковицей. Исследование образцов проводят четыре учреждения Киева: два частных и два государственных.

Анализы же у шоумена принимал фельдшер первой категории Владислав Кирякулов, который снимался в спродюсированном Зеленским сериале «Сваты». Также сотрудник медлаборатории участвовал в кулинарном шоу «МастерШеф». Зеленский пришел в клинику в сопровождении журналистов — и оттуда велась прямая трансляция, передает ФАН.

«У меня еще никогда не было пресс-конференции по поводу анализов. Я не знаю, что говорить.

Через три дня получаем результат на электронную почту, всем покажем», — сказал шоумен.

Зеленский отметил, что в антидопинговом центре «Олимпийский», где сдавал кровь действующий лидер Украины Петр Порошенко, «нет никакой лаборатории». Кроме того, по версии комика, медпункт на стадионе является ангажированным.

По информации СМИ, у Порошенко анализы забирали сразу три медицинских сотрудника. Отмечается, что в отличие от оппонента, который продолжал общаться с журналистами даже во время сдачи крови, президента от прессы загородили фельдшеры.

Однако бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко раскритиковал обоих кандидатов и выступил с предложением сдать анализы во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

«Новости о сдаче «допинг-контроля» кандидатами в президенты Украины меня удивили и немного рассмешили. Ведь каждый сделал это по отдельности и в «своей лаборатории».

Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency (WADA). Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно. Доверьтесь профессионалам!», — написал Кличко на своей официальной странице в фейсбуке.

Он также отметил, что уже отправил запрос о возможности таких тестов в международную организацию.

«Надеюсь, кандидатам в президенты не откажут», — добавил спортсмен.

Ранее спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за Порошенко. По его словам, Зеленский позиционирует себя противником нынешнего президента, а также существующей системы в стране.

При этом Порошенко работал и смог многого добиться на посту президента, выразил уверенность американский дипломат. Он также добавил, что Зеленский лишь обещает реформы, в то время как действующий глава страны уже воплотил в жизнь много законопроектов.

В пятницу, 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко. Дебаты кандидатов в президенты на стадионе — беспрецедентное мероприятие в мировой политике.

Многотысячные спортивные арены используются в некоторых странах для партийных съездов или митингов, но не для дебатов.

Национальный телевещатель Украины же сообщил, что имеет техническую возможность провести дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе, однако такой формат диалога нельзя будет назвать дебатами.

Вещатель напомнил, что согласно положения украинского ЦИК от 2014 года предвыборными дебатами могут называться только дискуссии, которые проводят в студии национального телевещателя.

«Победу» в первом туре президентских выборов на Украине одержал Зеленский – он набрал 30,24% голосов. Эти данные ЦИК Украины опубликовала, подсчитав 100% бюллетеней. Порошенко поддержали 15,95% украинцев. Никто из кандидатов не смог набрать достаточного для победы в первом туре числа голосов, передает НСН.