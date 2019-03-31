Забыли дипломатию: Лавров раскритиковал Помпео

Никаких других инструментов, кроме ультиматумов и санкций, в арсенале дипломатии США не осталось. К такому выводу пришел глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Майкла Помпео о новых антироссийских мерах, передает ФАН.

«В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять — санкции», — подчеркнул российский министр. По его словам, главы внешнеполитических ведомств обязаны искать «дипломатические подходы» к решению проблем.

Госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в Палате представителей ранее заявил, что в ближайшее время собирается объявить о новых «мерах» в отношении России – вместе с партнерами по НАТО. Причиной для этих «мер» он назвал «агрессию России на Украине».

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«На следующей неделе, я надеюсь, я смогу объявить о еще одной серии мер, которые мы совместно [с НАТО] предпримем [против Москвы]», – подчеркнул глава Госдепа.

Он также отметил, что Вашингтон мог бы делать и больше для «решения российского вопроса».

Обсуждение подобных мер может состояться 3-4 апреля на министерской встрече НАТО.

17 марта 2014 года США, не согласные с действиями России в ходе украинского кризиса, ввели санкции в отношении высокопоставленных российских политиков. Ограничения предполагают, в частности, запрет на въезд на территорию США и блокировку активов и собственности. В список попали 11 человек, в том числе спикер СФ Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин, помощник президента РФ Владислав Сурков, советник главы государства Сергей Глазьев, депутаты Госдумы Елена Мизулина и Леонид Слуцкий, сенатор Андрей Клишас. Кроме того, США ввели санкции против премьера Крыма Сергея Аксенова и председателя парламента Крыма Владимира Константинова.

В этот же день министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций в отношении российских и украинских официальных лиц, которых они считают виновными в «подрыве территориальной целостности Украины».

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в декабре 2018 года объяснил, почему западные страны должны признать референдум по Крыму легитимным.

«Что мы слышим со стороны? Говорят об аннексии Крыма. Что это такое? Силовой захват. Если это была аннексия, то жители Крыма ни в чем не виноваты. А если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия. А против вас, жителей Крыма, ввели санкции — ограничения по визам, по выезду, по финансовым операциям, использованию морской инфраструктуры и т. д.», — подчеркнул президент России.

Кремль утверждает, что политика санкций в отношении РФ провалилась. Антироссийские санкции нанесли ущерб странам Евросоюза, поддержавшим политику США, на сумму более €100 млрд, заявил еще в ноябре 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью испанской газете El Pais.

Глава МИД РФ отметил, что санкции Евросоюза в отношении России были навязаны американской стороной, но при этом сам Вашингтон не несет убытков от ограничений. По мнению министра, нынешние отношения между Россией и странами Евросоюза нельзя назвать нормальными, передает НСН.

Лавров добавил, что Москва готова снять контрмеры, но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС. Российский министр также выразил надежду, что это произойдет, поскольку на деле санкции не приносят пользы ни России, ни Евросоюзу.

В марте 2014 года ЕС ввел индивидуальные санкции в отношении российских и украинских лиц и организаций, которые, по мнению Евросоюза, «нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины». Попавшим под санкции запретили въезд в Евросоюз на полгода и заморозили зарубежные счета.

Санкционный список несколько раз продлевался и пополнялся. В него попали и руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ополченцы, российские политики, общественные деятели и бизнес.

Помимо персональных, действуют с 2014 года и ограничения, наложенные на целые секторы российской экономики, а также санкции как реакция на «незаконную аннексию Крыма и Севастополя». В настоящий момент они действуют до 31 января и 23 июня 2019 года соответственно, однако, учитывая практику последних пяти лет, ожидать прекращения их действия сложно — ограничения регулярно продлеваются на полгода. Санкции по Крыму запрещают европейскому бизнесу иметь какие-либо отношения с полуостровом. Они приняты в рамках стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией.