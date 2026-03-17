Посол Ирана рассказал о ситуации в Ормузском проливом

Джалали: в Ормузском проливе действует военное положение
В Ормузском проливе действует военное положение, чтобы США не снабжала свои базы. Об этом ТАСС заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«Логистический маршрут и снабжение этих баз проходят через Ормузский пролив. Иран контролирует движение судов через этот пролив. Там военное положение, и Иран принимает меры по ограничению логистики противника ради собственной безопасности», — сказал дипломат.

До этого стало известно, что иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари в начале марта отмечал, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

В связи с событиями на Ближнем Востоке министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что страны Евросоюза могут возобновить дискуссию о поставках российской нефти и газа.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

