«Били всю ночь»: на Западе рассказали об атаке на посольство США в Ираке

Профессор Дизен: Иран всю ночь атаковал посольство США в Багдаде
Военные Ирана всю ночь атаковали посольство США в столице Ирака Багдаде. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X.

«По американскому посольству в Багдаде били всю ночь!» — написал Дизен.

Американское посольство в Багдаде является самым большим представительство в мире и занимает площадь в 42 гектара. После начала американской кампании против Ирака оно было центром проецирования военной силы по всему Ближнему Востоку, отметил профессор.

В сети появились кадры ночной атаки дронов на район, где находится посольство США в Багдаде. Как сообщал CNN, геолокация одного из роликов свидетельствует о том, что системы ПВО вели огонь по цели примерно в 600 метрах от американской дипмиссии.

По данным Reuters, как минимум один беспилотник, вероятно, смог достичь территории комплекса — там были замечены дым и возгорание.

Эти атаки являются частью эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который начался 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран объявил об ответной операции и начал наносить удары по территории Израиля и американским военным базам в странах Ближнего Востока, в том числе в Ираке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.

 
Теперь вы знаете
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
