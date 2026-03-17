Эксперт предрек колебание цен на золото и серебро

В течение этой недели цены на драгоценные металлы могут колебаться в широком диапазоне. Ожидается, что стоимость тройской унции золота будет в пределах от $4700 до $5240, а серебра — примерно от $70 до $90. Об этом газете «Известия» сообщил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По словам специалиста, продолжающийся вооруженный конфликт в Персидском заливе усиливает риски для мировой экономики. Сегодня сохраняется вероятность энергетического кризиса, способного спровоцировать ускорение инфляции.

Эксперт отметил, что на фоне этого может произойти смещение монетарной риторики регуляторов в сторону ужесточения, в результате чего ослабнут позиции золота и серебра.

«На неделе ожидаем колебания тройских унций в пределах $4700-5240 и $70-90 соответственно», — заключил он.

Согласно прогнозам экспертов, в 2026 году золотые ювелирные изделия подорожают для россиян на 10-15%. Причиной этому станет рост цен на этот драгоценный металл до исторического уровня.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!