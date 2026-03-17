В московском метро начали снимать вторые двери

В вестибюлях станций московского метрополитена начали снимать вторые (внутренние) двери, которые устанавливают на зиму для сохранения тепла. Об этом сообщило РИА Новости.

По информации агентства, двери сняли на станции метро «Лухмановская» на востоке столицы.

В начале зимы в Москве было установлено около шести тысяч вторых дверей на входах в вестибюли. Это делается для снижения теплопотери и сведению к минимуму сквозняков. Летом отсутствие вторых дверей улучшает естественную вентиляцию вестибюлей, помогая поддерживать комфортную температуру.

Работы обычно начинаются в марте и завершаются до конца апреля. До осени они будут на хранении, где их отремонтируют и приведут в порядок. Обычно их возвращают на место в октябре.

