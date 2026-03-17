В московском метро начали снимать вторые двери

В вестибюлях Московского метрополитена начали снимать вторые двери
РИА Новости

В вестибюлях станций московского метрополитена начали снимать вторые (внутренние) двери, которые устанавливают на зиму для сохранения тепла. Об этом сообщило РИА Новости.

По информации агентства, двери сняли на станции метро «Лухмановская» на востоке столицы.

В начале зимы в Москве было установлено около шести тысяч вторых дверей на входах в вестибюли. Это делается для снижения теплопотери и сведению к минимуму сквозняков. Летом отсутствие вторых дверей улучшает естественную вентиляцию вестибюлей, помогая поддерживать комфортную температуру.

Работы обычно начинаются в марте и завершаются до конца апреля. До осени они будут на хранении, где их отремонтируют и приведут в порядок. Обычно их возвращают на место в октябре.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что беспилотный поезд метро «Москва» к текущему моменту преодолел расстояние более 1000 км по Большой кольцевой линии (БКЛ).

Ранее Собянин рассказал о планах по строительству метро до 2032 года.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

