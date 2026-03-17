Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В турострали оценили идею собрать с россиян «по копеечке» для выезжающих за рубеж

FaceStock/Shutterstock/FOTODOM

Если в России создадут новый фонд помощи туристам, застрявшим за рубежом, то это действительно может помочь при эвакуации граждан РФ в случае чрезвычайных ситуаций. Однако самого по себе факта сбора средств недостаточно – они должны дойти до туроператоров, заявил НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

«Главное, чтобы деньги могли дойти до нашей инфраструктуры. Недавние события на Ближнем Востоке показали, что фонд турпомощи не защитил наших туристов. Средства не были использованы для поддержки россиян, которые оказались за рубежом, то есть туроператоры использовали свои собственные ресурсы, чтобы вывезти их», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в отрасли давно обсуждают идею создания общей «копилки», которую операторы могли бы использовать для вывоза россиян из стран при ЧП. Это особенно актуально на фоне того, что подобных ситуаций в мире становится все больше, подчеркнул Арутюнов.

Еще один представитель туриндустрии не согласился с идеей введения сбора средств с россиян, подчеркнув, что это никак не поможет отрасли, а лишь создаст дополнительную нагрузку на туристов. Нужно развивать внутренний туризм с помощью повышения качества и доступности отдыха, подчеркнул он.

«Люди, которые отдыхают за рубежом, выбирают это не потому, что их кто-то заставляет ехать в Турцию или во Вьетнам или Китай. Они выбирают эти направления рублем, то есть доступной ценой», — заключил эксперт.

Напомним, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил взимать с россиян сбор за выезд за границу и за счет этих средств создать гарантийный фонд. Впоследствии его можно использовать для возврата всех граждан на родину в экстренной ситуации, считает он. Инициативу поддержали некоторые игроки туристического рынка, но в Госдуме заявили, что россияне не должны нести коллективную ответственность за всех путешественников в нестабильные регионы. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!