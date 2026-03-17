В турострали оценили идею собрать с россиян «по копеечке» для выезжающих за рубеж

Если в России создадут новый фонд помощи туристам, застрявшим за рубежом, то это действительно может помочь при эвакуации граждан РФ в случае чрезвычайных ситуаций. Однако самого по себе факта сбора средств недостаточно – они должны дойти до туроператоров, заявил НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

«Главное, чтобы деньги могли дойти до нашей инфраструктуры. Недавние события на Ближнем Востоке показали, что фонд турпомощи не защитил наших туристов. Средства не были использованы для поддержки россиян, которые оказались за рубежом, то есть туроператоры использовали свои собственные ресурсы, чтобы вывезти их», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в отрасли давно обсуждают идею создания общей «копилки», которую операторы могли бы использовать для вывоза россиян из стран при ЧП. Это особенно актуально на фоне того, что подобных ситуаций в мире становится все больше, подчеркнул Арутюнов.

Еще один представитель туриндустрии не согласился с идеей введения сбора средств с россиян, подчеркнув, что это никак не поможет отрасли, а лишь создаст дополнительную нагрузку на туристов. Нужно развивать внутренний туризм с помощью повышения качества и доступности отдыха, подчеркнул он.

«Люди, которые отдыхают за рубежом, выбирают это не потому, что их кто-то заставляет ехать в Турцию или во Вьетнам или Китай. Они выбирают эти направления рублем, то есть доступной ценой», — заключил эксперт.

Напомним, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил взимать с россиян сбор за выезд за границу и за счет этих средств создать гарантийный фонд. Впоследствии его можно использовать для возврата всех граждан на родину в экстренной ситуации, считает он. Инициативу поддержали некоторые игроки туристического рынка, но в Госдуме заявили, что россияне не должны нести коллективную ответственность за всех путешественников в нестабильные регионы.

Российским туристам ранее назвали главное правило безопасных путешествий.