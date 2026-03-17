В Риме отменили выступления примы Большого театра

Гала-концерт звезд мирового балета Les Etoiles в Риме отменил выступление российской балерины, примы Большого театра Светланы Захаровой. Мероприятие должно было состояться 20 и 21 марта, сообщает РИА Новости.

Как рассказали организаторы выступления, российская балерина не попадает под санкции стран Евросоюза и была приглашена, так как искусство может объединять людей независимо от их национальности, однако позднее они получили «сообщения от институций и искренние, болезненные послания, подчеркивающие символическую ответственность культурных учреждений в нынешнем контексте».

В результате приглашение Захаровой было отозвано, поскольку организаторы гала-концерта посчитали, что культурное мероприятие может быть воспринято неверно. При этом представители проекта подчеркнули, что выступают решительно против дискриминации по национальному признаку, но «вопреки ранее сделанным заявлениям, Светлана Захарова не будет участвовать на гала-вечере».

В январе музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления с участием балерины Захаровой и скрипача Вадима Репина по требованию украинского посольства. Мероприятие было временно отложено «в связи с сохранением международной напряженности, создающей атмосферу, которая может поставить под угрозу успех спектакля».

Ранее посол заявил о давлении на Италию из-за выступлений российских артистов.