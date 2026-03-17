На Алтае наказали пилота, посадившего вертолет на лед реки ради хоккея

Пилота вертолета Robinson R44, который вместе с фотографом приземлился на замерзшую реку Текелю в районе горы Белуха на Алтае, оштрафовали. Об этом сообщила пресс-служба Горно-Алтайской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Установлено, что пилот не уведомил уполномоченный орган обслуживания воздушного движения и не внес изменения в план полета. В результате его привлекли к административной ответственности по статье о нарушении правил использования воздушного пространства. Нарушителю назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

9 февраля Telegram-канал 112 сообщил, что сибирский фотограф Вадим Махоров с друзьями посадили вертолет на замершую реку Текелю у подножия горы Белухи на Алтае, чтобы сыграть в хоккей. Фотограф поделился с подписчиками тем, что игра состоялась на высоте 2500 метров. Вскоре после публикации видео в соцсетях инцидентом заинтересовалась прокуратура.

