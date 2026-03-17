Женщина уснула в неудобной позе и проснулась с гниющими ногами

LADBible: в Канаде женщина едва не лишилась ног, уснув в неудобной позе

Жительница Канады едва не лишилась ног после того, как потеряла сознание в неудобной позе после вечеринки, пишет LADBible.

Джулия Андерсон вернулась домой после девичника и уснула на кровати лицом вниз, поджав под себя ноги. По словам женщины, в течение вечера она употребила большое количество алкоголя.

Утром ее мать обнаружила, что дочь не может двигаться. Ноги Джулии значительно опухли и практически утратили чувствительность. На место была вызвана скорая помощь, после чего пострадавшую срочно госпитализировали.

Врачи диагностировали у женщины синдром компартмента — опасное состояние, при котором повышенное давление внутри мышц нарушает кровообращение и может привести к разрушению тканей. Медики приняли решение о срочной операции.

В ходе вмешательства хирурги рассекли ткани ноги, чтобы снизить давление и предотвратить дальнейшее отравление организма токсинами. Джулия провела в больнице около пяти недель: ей потребовались диализ, переливание крови и последующая пересадка кожи.

По словам пациентки, последствия оказались тяжелыми — даже спустя значительное время она испытывает трудности при ходьбе и хроническую боль.

Врачи предупреждают, что длительное пребывание в неподвижной позе, особенно в состоянии сильного опьянения, может привести к серьезным нарушениям кровообращения и угрожать жизни.

Ранее женщине ампутировали конечности из-за слюны собаки.