Песков назвал санкции против российских паралимпийцев абсурдными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными санкции со стороны Украины против российских паралимпийцев, передает РИА Новости.

«Конечно же, это очередные абсурдные действия киевского режима», — сказал Песков.

В составе российской команды на Паралимпиаде 2026 года выступили шесть человек, которые завоевали в общей сложности 12 медалей, включая восемь золотых наград. Еще ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 со столь малым числом атлетов: по количеству золотых медалей Россия обогнала хозяев, Австрию, Украину, Канаду, Францию и десятки других стран, выступавших в полном составе.

Три награды высшей пробы атлеты выиграли в последний день, 15 марта: сначала свое второе золото завоевал лыжник Иван Голубков, следом третью золотую награду выиграла лыжница Анастасия Багиян, а потом паралимпийским чемпионом стал Алексей Бугаев, который на этих играх также стал двукратным бронзовым призером.



Ранее Роман Костомаров заявил, что российские паралимпийцы совершили подвиг.