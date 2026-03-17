Стали известны подробности задержания экс-зампреда правительства Бурятии

Экс-зампред правительства Бурятии пока не является фигурантом уголовного дела
Задержание бывшего заместителя председателя правительства Бурятии Евгения Луковникова в Москве связано с расследованием уголовного дела по статье о мошенничестве, однако он не является фигурантом. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах региона.

«Дело возбуждено по ч.4 ст.159 (Мошенничество). Но он пока не является фигурантом», — уточнил собеседник агентства.

О задержании Луковникова в Москве ранее сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, бывшего чиновника этапируют в Улан-Удэ для проведения следственных действий.

Цынденов отметил, что задержание Луковникова связано со строительством третьего моста в столице республики. Речь идет о субподрядных работах, которые выполняли фирмы с участием аффилированных с экс-зампредом лиц.

Уточняется, что Луковников курировал инфраструктурный блок в правительстве Бурятии и ушел в отставку в июне 2025 года по состоянию здоровья.

До этого уголовное дело о коррупции возбудили против первого заместителя главы подмосковного Звездного Городка и шести его предполагаемых сообщников. Их подозревают в получении взятки почти в 10 млн рублей.

Ранее суд арестовал главу Осташковского округа Тверской области.

 
