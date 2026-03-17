Глава Евросовета уличил Зеленского в неадекватности

Председатель Евросовета Антониу Кошта прокомментировал угрозы украинского президента Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что в Евросоюзе не могут принять подобное обращение. Его слова передает испанское агентство Europa Press.

Кошта раскритиковал Зеленского, признав, что тот завуалированно угрожал Орбану, обещая использовать украинских военных.

«У нас очень хорошие отношения с Украиной и особенно с президентом Зеленским. Но, конечно, мы не можем мириться с тем, когда даже в эмоциональный момент кто-то обращается к лидеру государства-члена Европейского союза неадекватно», — сказал Кошта.

В феврале Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере €90 млрд. В марте Зеленский заявил, что может дать украинским военным адрес венгерского премьер-министра, если он продолжит блокировать этот транш.

