В Госдуме рассказали, к чему привел Европу конфликт в Иране

Депутат Слуцкий: война против Ирана стала испытанием для ЕС и НАТО

Война США и Израиля с Ираном стала «испытанием на прочность» не только для Евросоюза, но и для стран НАТО. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Слуцкий отметил, что Трампа «символически» поддержали только «евроястребы-русофобы», как, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако «на деле» страны ЕС отказались согласовать отправку военного флота на Ближний Восток.

«Ираном уже спровоцировало усугубление кризиса для европейских стран. Скачок цен на газ и нефть, вызванный блокированием Ормузского пролива, поставил Европу перед угрозой энергетического коллапса. Та же фон дер Ляйен признает, что «война в Иране подрывает европейскую экономику». Европа становится критически зависимой от США», — написал Слуцкий.

По его словам, сейчас здравомыслящие европейские политики «умоляют» Брюссель вернуться к сотрудничеству с Москвой, однако руководители ЕС «продолжают твердить о необходимости сохранения санкционного режима против РФ». Слуцкий подчеркнул, что «окно возможностей» для возобновления диалога с Россией для ЕС не будет вечным. И сигнал о диалоге «должен идти из Брюсселя», считает Слуцкий.

12 марта министр финансов США Скотт Бессент сообщил о возможном создании международной коалиции для сопровождения судов в заблокированном Ормузском проливе.

14 марта президент США Дональд Трамп рассказал, что несколько государств могут направить военные корабли в пролив. Затем он отметил, что не верит в готовность союзников по НАТО оказать помощь Вашингтону. Также Трамп пообещал запомнить отказ стран НАТО от содействия.

Газета The Daily Telegraph написала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался отправлять военные корабли для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что Берлин не намерен становиться частью международной коалиции. А министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что участие отправка военных на Ближний Восток не является первоочередным приоритетом страны.



