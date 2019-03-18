Пять лет претензиям: НАТО требует от России вернуть Крым

В связи с пятой годовщиной Крымской весны Североатлантический альянс распространил заявление, в котором выразил обеспокоенность усилением военного присутствия России в Черноморском регионе.

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«Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему усилению военной мощи в Черноморском регионе», — заявили в НАТО.

В альянсе также подчеркнули, что не признают присоединение Крыма к России, и призвали вернуть полуостров под контроль киевских властей. Кроме того, НАТО осуждает строительство Россией моста через Керченский пролив.

«Возврата к «обычному ведению дел» не может быть до тех пор, пока в действиях России не произойдут четкие, конструктивные изменения, свидетельствующие о соблюдении международного права, международных обязательств», — говорится в заявлении.

В альянсе отметили, что российская сторона якобы неоправданно применила «военную силу против украинских кораблей и военно-морского персонала вблизи Азовского моря и Керченского пролива в ноябре 2018 года». В сообщении говорится о призыве НАТО «безоговорочно освободить задержанных украинских членов экипажа, вернуть захваченные суда и выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и предоставив свободу судоходства».

В Госдуме это заявление альянса назвали популистским.

«Я бы ответил так: дырку им от бублика, а не Крым. А командованию Североатлантического альянса я бы посоветовал вспомнить совершенные ранее военные преступления в Югославии, они помнят свои бомбардировки мирного населения. А вообще, этот документ носит скорее популистский характер, там же (в НАТО) прекрасно понимают, что нет никаких перспектив реализации подобного документа. Россия не вернет Крым», — отметил зампредседателя Комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с ФАН.

Говоря об усилении военного присутствия России в Черноморском регионе, депутат Госдумы Владимир Шаманов напомнил, что командование НАТО «само пытается дестабилизировать обстановку в Черноморском регионе, постоянно отправляя туда свои военные корабли».

«Мы не нуждаемся в советах Североатлантического альянса. На сегодня оборона Крыма обеспечивается нашими вооруженными силами, и мы впредь будем этот вопрос держать на самом высоком уровне. Пусть забудут навсегда, Крым российский и точка!» — сказал парламентарий.

Ранее с заявлением по поводу крымских событий пятилетней давности выступил Евросоюз. В документе подчеркивается, что ЕС не признает итогов референдума в Крыму. Евросоюз призвал Россию освободить задержанных украинских моряков и суда, а также «обеспечить беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив». Говорится в заявлении и о якобы «растущей милитаризации полуострова», «ухудшении положения в области прав человека» и «давлении на крымско-татарскую общину».

18 марта действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что вернет Крым без «торгов и договоренностей» сразу же после президентских выборов в марте этого года.

На своей странице в фейсбуке он написал, что не допустит в вопросе территориальной принадлежности Крыма «никаких торгов и закулисных договоренностей».

«И Крым будет возвращен Украине. Мы делаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов», — отметил глава государства.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал лицемерием предвыборные обещания Порошенко.

«Именно Порошенко был свидетелем того, что происходило в Крыму в дни начала Крымской весны. Тогда он был в Крыму и видел народный подъем. Он видел, как люди настроены на проведение референдума. Он замечательный свидетель всего этого дела», — сказал Фикс РИА «Новости».

Он напомнил, что незадолго до крымского референдума, в конце февраля 2014 года Порошенко приезжал в Симферополь, чтобы добиться встречи с властями республики, однако она так и не состоялась. По словам Фикса, в итоге визит политика обернулся бегством с полуострова.

В начале марта кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко также заявила, что вернет Донбасс и полуостров Крым Украине в том случае, если победит на выборах.