«Надо посчитать»: Украина заплатит за Крым

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крымского полуострова в составе Украины. По словам парламентария, украинские власти обошлись с Крымом «очень и очень непорядочно» и обескровили крымскую экономику. Володин поручил профильным комитетам «изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены».

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Депутат подчеркнул, что речь идет не только об экономическом ущербе, но и нарушениях киевскими властями прав человека. Так, по его словам, «были нарушены основополагающие права граждан — право на язык, образование на родном языке».

«И через европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потеряли граждане за эти 25 лет»,

— заявил Володин на совместном заседании Совета Госдумы с Госсоветом республики. Он также призвал руководителя российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Петра Толстого озвучить в ПАСЕ соответствующие требования.

Кроме того, спикер Госдумы предложил изучить вопрос о материальной ответственности Евросоюза за социально-экономическое положение Крыма, поскольку ЕС поддерживал Украину.

«Надо посчитать, сколько Украина задолжала, а так как их еще Евросоюз поддерживает, какие долги на Евросоюз перейдут»,

— заявил Володин. Он напомнил, что после вхождения в состав России крымская экономика совершила качественный рывок.

«Думаю, было бы правильно сказать, что ВРП (Валовой региональный продукт) в 2018 году составил 217 тыс. 200 руб. на душу населения. Это 40-е место в России. Напомню, что пять лет назад республика была на предпоследнем месте по этому показателю», — подчеркнул спикер.

Володин также назвал решение, которое, по его мнению, усилит экономику Крыма. Речь идет о законопроекте о поддержке отечественных производителей вина. Он положительно отразится на экономике Крыма и Севастополя, уверен парламентарий. «В начале апреля мы примем решение, которое будет касаться Крыма и Севастополя, Краснодарского края и других регионов, это решение о виноделии. Это одна из отраслей, которая должна усилить экономику именно Крыма», — сказал Володин.

Он также напомнил, что за пять лет Госдума приняла более 50 законов, касающихся всех аспектов жизни Крыма и Севастополя, поскольку развитие региона невозможно без правового фундамента.

Говоря о признании Крыма частью России, Володин подчеркнул, что позиция Москвы в отношении крымского референдума однозначна и неизменна, несмотря на любые голословные обвинения.

«Вещи надо называть своими именами. Крым был российской территорией, есть и будет.

Эту тему мы по-другому для себя не мыслим и хотим, чтобы наши коллеги из европейских парламентов понимали, что речь идет о воссоединении народа», — сказал он.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя.

Глава Крымской Республики Сергей Аксенов отметил, что после воссоединения с Россией полуостров получил колоссальный объем помощи.

«Та программа модернизации, которая сегодня реализуется в республике Крым, — равных ей не было никогда на протяжении последних 50 лет», — добавил он.

14 марта сообщалось, что по данным соцопроса ВЦИОМа, около 90% жителей Крыма поддерживают присоединение полуострова к России.

«89% проголосовали бы на референдуме за воссоединение Крыма с Россией, если бы он проводился в ближайшее воскресенье, 93% в целом положительно оценивают», — рассказал генеральный директор центра Валерий Федоров.

По его словам, уровень негативных оценок и голосования за возвращение Крыма в составе Украины минимальный (по 3%). Крымчане также оценили свой уровень социального самочувствия. Опрос показал, что 82% опрошенных скорее довольны своей жизнью, 17% высказались об обратном. Федоров отметил, что в среднем по России показатели ниже — довольны жизнью только 64%.

«Оценки работы президента Владимира Путина значительно выше показателей по стране в целом: положительно оценивают его работу 90%, отрицательно — только 3%, тогда как среди всех россиян одобряют его работу 64%», — добавил Федоров.

Как отмечается на сайте ВЦИОМа, три четверти (72%) участников опроса заявили, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семьи.