Дрон ВСУ атаковал автомобиль председателя избиркома Белгородской области

Гладков: БПЛА ВСУ атаковал авто председателя избиркома Белгородской области
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль председателя региональной избирательной комиссии Игоря Лазарева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел во время рабочей поездки Лазарева в поселок Борисовка Борисовского округа.

«К счастью, в момент удара Игорь Владимирович находился в безопасности — рядом, внутри здания, а водитель успел за несколько минут до удара покинуть транспортное средство. Это спасло его жизнь», — рассказал Гладков.

Он также добавил, что транспортное средство получило серьезные повреждения.

5 декабря губернатор сообщил, что глава администрации сельского поселения в Борисовском округе Белгородской области пострадал из-за атаки украинского беспилотника.

По словам Гладкова, дрон нанес удар по движущемуся автомобилю в поселке Борисовка. В салоне находился глава Березовки Валерий Борисенко, который получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и плеча. Изначально чиновника доставили в Борисовскую центральную районную больницу, но врачи решили перевести его в городскую больницу №2 в Белгороде для дальнейшего лечения.

Ранее в Брянской области в ходе обстрела пострадал мирный житель.

