В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов введены в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.

Утром 5 декабря временные ограничения вводились в аэропорту Грозный в Чечне.

Также работа прекращалась в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее самолет из Москвы экстренно сел в Баку из-за ухудшения самочувствия пассажира.