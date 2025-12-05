На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Охранник сломал нос девушке в магазине Волгограда

«Блокнот»: в Волгограде охранник избил девушку в магазине
true
true
true
close
Global Look Press

В Волгограде полиция возбудила уголовное дело в отношении сотрудника частного охранного предприятия, сломавшего нос девушке в одном из магазинов по продаже слабоалкогольных напитков. Об этом сообщает «Блокнот Волгоград».

Инцидент произошел в пивном магазине на бульваре 30-летия Победы. По словам девушки, после драки между другими посетителями были вызваны сотрудники ЧОПа. Не согласившись с их действиями, волгоградка вступила с охранниками в словесный конфликт, который снимала на телефон.

В ходе перепалки, как утверждает пострадавшая, один из охранников схватил ее за волосы и ударил о барную стойку. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, у нее диагностировали перелом носа и наложили несколько швов.

По данным портала V1, руководство ЧОПа проводит внутреннюю проверку, там отметили, что охранник находится на хорошем счету и несколько раз задерживал вооруженных дебоширов. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Ранее нуждавшийся в медицинской помощи россиянин избил фельдшера по дороге в больницу.

