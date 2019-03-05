Нежелательное лицо: в Чехию не пустили российского дипломата

Представителю российского МИД отказали во въезде В Чехию в аэропорту Праги. Он прибыл в республику 4 марта в составе официальной делегации во главе с министром торговли и промышленности России Денисом Мантуровым для участия в российско-чешской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, которая состоится 6 марта, отметили в посольстве России в Праге.

Как передает местное СМИ Deník N, чешские службы не пустили дипломата из соображений безопасности.

Три правительственных источника издания утверждают, что после проверки документов в пражском аэропорту россиянина отправили назад в Москву. Есть информация, что он находился в списке нежелательных лиц.

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«Подобные действия являются недружественными, не соответствуют характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа», — подчеркнули в документе российского диппредставительства. Там также отметили, что посольство в Праге сделало представление заместителю МИД Чехии и директору курирующего территориального департамента чешского внешнеполитического ведомства.

Член международного комитета Госдумы Елена Панина назвала данный инцидент «из ряда вон выходящим случаем». «Потому что все перечни делегаций, которые направляются за рубеж, тем более на проведение каких-то мероприятий, подаются и согласовываются заранее. И если есть какие-то претензии к кому-то из членов делегации, об этом обычно говорится заранее.

Все бывает в дипломатии, но чтобы вот так, когда делегация уже прибыла, — это категорически недопустимо»,

— заявила она RT. Депутат посчитала необходимым отреагировать на действия Чехии, но при этом даже в сложившейся ситуации продолжать сотрудничество.

В то же время первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, что Россия в ответ на действия Чехии может запретить въезд на свою территорию «кому-либо из официальных представителей» республики. Такое мнение он высказал РИА «Новости». К тому же он напомнил, что Чехия на сегодняшний день является «активным» членом НАТО и ЕС.

Всего за день до этого председатель российского правительства Дмитрий Медведев пожаловался на отсутствие контактов между Россией и рядом стран Евросоюза на уровне межправительственных комиссий. Он назвал такую практику негативной, так как это свидетельствует о недоверии государств друг в другу.

«К сожалению, не со всеми странами Европейского союза такие комиссии работают. Я уже не говорю о том, что большие встречи между правительством России и Европейской комиссией просто не проводятся. А это — плохо, поскольку нет контактов — значит, есть сомнения друг в друге. Есть ощущение того, что кто-то кому-то недоговаривает», — обратил внимание Медведев на пресс-конференции по итогам российско-болгарских переговоров.

Кстати, Чехия не первая страна, в которую не пустили российского дипломата. В конце лета прошлого года в аналогичной ситуации оказался второй секретарь Генерального консульства России в Харькове. Его не пустили на Украину из-за действующего в отношении дипломата запрета на въезд в страну, пояснили в Госпогранслужбе Украины.

Там указали, что россиянина собирался прибыть на Украину поездом Москва — Харьков, но в ходе проверки документов на пункте пограничного контроля «Харьков-пассажирский» его сняли с поезда и не пустили далее.

«При проверке документов пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в Харькове. Относительно иностранца действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года», — сообщили на сайте службы.

Действительно, в конце марта прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила 60 российским дипломатам въезжать в страну в течение пяти лет. Это те самые сотрудники российских диппредставительств, которые незадолго до этого были выдворены из США, уточнили на сайте СБУ.

Вашингтон выслал из США 60 российских дипломатов: 48 сотрудников дипучреждений и 12 — российского представительства при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Тогда же было принято решение закрыть генеральное консульство России в Сиэтле: оно прекратило свою работу 31 марта. Такое решение американские власти приняли в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

В сообщении украинской службы безопасности объяснили принятие такого решения подозрением, что высланные дипломаты причастны «к деятельности спецслужб» России, которую официальный Киев считает страной-агрессором, и тем, что «их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата».