«Мисс Гомофобия»: преемницу Меркель уничтожают за шутку

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), иронично отозвалась о наличии гендерно-нейтральных туалетов в берлинских заведениях, за что подверглась резкой критике.

Реклама

Политик приняла участие в программе общественного телеканала SWR в честь празднования карнавала в Баден-Вюртемберге. Глава ХДС произнесла шутливую речь, в которой прокомментировала создание туалетов для интерсексуалов.

«Вы только взгляните на сегодняшних мужчин. Тот из вас, кто недавно был в Берлине, знаком с фракцией «латте макиато», которая вводит туалеты для третьего пола. Это для мужчин, которые не знают, имеют ли они еще право писать стоя или уже должны это делать сидя», — сказала Крамп-Каренбауэр.

Немецкие ЛГБТ-активисты, однако, не оценили чувство юмора главы ХДС. В социальных сетях разгорелось обсуждение, в котором многие раскритиковали политика. Среди коллег Крамп-Карренбауэр также нашлись те, кто осудил ее высказывание.

Сенатор Берлина по культуре Клаус Ледерер назвал этот инцидент «трагедией». По его мнению, глава ХДС задевает тех, кто «не соответствуют действующим мачо-нормам». Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля считает, что выступление Крамп-Каренбауэр «абсолютно неуважительно» по отношению к интерсексуалам.

«Председателю самой большой партии в бундестаге не пристало осуждать разные группы людей, используя карнавальные праздники в качестве оправдания», — отметил заместитель мэра Берлина Клаус Ледерер.

Кроме того, многие вспомнили, что в прошлом году имя преемницы Ангелы Меркель уже всплывало в обсуждениях ЛГБТ-активистов.

Аннегрет Крамп-Каренбауэр придерживается достаточно консервативных взглядов. Она выступала против легализации однополых браков, ставя их в один ряд с инцестом и многоженством, за что получила от неправительственной организации Enough is Enough титул «Мисс Гомофобия 2018».

Когда в конце 2018 года Германия решала, кто встанет во главе партии, многие припомнили этот эпизод Крамп-Каренбауэр. Для европейских политиков важно вписываться в рамки демократических ценностей и толерантности. Да и самой Меркель, опытному в политике игроку, приверженному традиционным ценностям, не раз приходилось уклоняться от высказываний, вызывающих осуждение среди ЛГБТ-сообщества. Когда немецкий парламент в 2017 году решал вопрос легализации однополых браков, канцлер проголосовала против этой инициативы.

«Для меня брак, согласно Основному закону, это союз мужчины и женщины, — пояснила свою позицию после голосования канцлер. — И поэтому сегодня я не голосовала за этот законопроект».

Ангела Меркель всегда выступала против однополых браков. Стоит признать, что канцлеру приходится балансировать между двух огней: с одной стороны, она должна быть лидером западного либерализма, с другой – Меркель необходимо представлять партию, поддерживающуюся традиционных ценностей.

Впрочем, опытная Меркель умеет соблюдать баланс: высказав свою точку зрения, она при этом призвала депутатов голосовать «по зову совести», а также в очередной раз подчеркнула, что выступает против дискриминации.

Вопрос отношения к ЛГБТ-сообществу остается актуальным в восточноевропейских странах, которые не готовы разделять позицию Брюсселя во всех вопросах. Одним из поводов для противоречий внутри ЕС стал как раз вопрос легализации однополых браков.

В Румынии однополые связи перестали расцениваться как преступление лишь в 2001 году, значительно позже, чем в других европейских странах: церковь в этой стране имеет большое влияние. Политика Евросоюза все больше настораживала румынских политиков и активистов. В результате группа граждан, называющих себя «Коалиция за семью», начала проводить активную кампанию против ЛГБТ. В рамках этой кампании активисты внесли законопроект, который предлагает внести изменения в конституцию, заменив понятие «супругов» на «мужчину и женщину».

Инициатива собрала три миллиона подписей. Проект, фактически ставящий крест на легализации однополых браков, получил поддержку от правящей Социал-демократической партии, что вызвало возмущение западных активистов ЛГБТ-движения. За инициативу проголосовало 232 представителя палаты депутатов, против были всего 22, 13 воздержались.

«Выражение ненависти к ЛГБТ из маргинальной тенденции стало обычным делом и это оказывает влияние на многие группы населения, а между тем права всех меньшинств без исключения будут поставлены под вопрос. По всей стране развешены баннеры, которые призывают людей голосовать, чтобы защитить детей от геев», — заявлял активист правозащитной группы MozaiQ Влад Виски.

Румынии оставалось провести референдум, к которому было приковано внимание всей Европы. Однако низкая явка не позволила внести поправки в конституцию. Многие посчитали, что этот референдум стал для правящей партии «тестом на популярность», который она провалила.

Моральную поддержку Румынии оказывает Польша. В конституции этой страны супружество определяется как союз, заключенный между мужчиной и женщиной. Президент Анджей Дуда однозначно заявлял, что вносить изменения в конституцию не будут, а социологические опросы показывают полную поддержку общества с главой государства.

«Я недвусмыслено повторяю: брак в соответствии с конституцией Польши — это союз между мужчиной и женщиной», — заявлял он.

Стоит отметить, что Дуда воспользовался правом вето впервые после вступления в должность, чтобы не допустить принятие закона об упрощении процедуры перерегистрации пола.

Если немецким политикам приходится балансировать между двух противоположных сторон, то поляки открыто выражают свою отрицательную позицию по отношению к ЛГБТ, не стесняясь в выражениях.

«Гомосексуалисты не должны быть изолированы от общества, но и не должны работать, к примеру, школьными учителями. Активные гомосексуалисты так точно, ни в коем случае», — заявлял экс-премьер Польши Ярослав Качиньский в 2015 году.

Министр внутренних дел Польши Иоахим Брудзинский обвинял геев в оскорблении чести национального флага страны, когда они напечатали на его фоне свои изображения. Министр юстиции Збигнев Зиобро защищал типографию, которая отказалась выполнять заказ гомосексуала.

Такая политика привела к противостоянию ЛГБТ-сообщества и защитников традиционных ценностей. В октябре, например, власти города Люблин не разрешили проводить гей-парад. Однако активисты все же вышли на улицы города. Вместе с ними вышли и противники марша, что привело к столкновениям. Кроме того, риторика польских властей, которая идет вразрез с либеральными ценностями, стала очередным поводом для обострения отношений между Брюсселем и Варшавой.

Впрочем, и в такой стране, как Великобритания, разница во взглядах может послужить поводом для политического скандала. В июне 2017 года лидер Либерально-демократической партии Великобритании Тим Фэррон объявил о своем уходе в отставку. Причиной, по словам политика, стала невозможность совмещения религии и политики партии.

«Быть политическим лидером, особенно такой прогрессивной либеральной партии, и жить как преданный христианин, следовать библейским учениям, стало для меня невозможным», — сообщалось в заявлении Фэррона.

На протяжении всей предвыборной кампании Фэррона преследовали вопросы о его взглядах на гомосексуализм. Он посчитал, что пресса расставила акценты не на предвыборную кампанию партии, а на личные взгляды ее главы.

«Ко мне стали подозрительно относиться из-за моей веры. А значит мы обманываем себя, когда утверждаем, что живем в толерантном, либеральном обществе. Вот почему я решил покинуть пост лидера либерал-демократов», — отметил он.

Политик старательно пытался уклоняться от вопросов журналистов, считает ли он, что гомосексуализм — это грех. «Мы все грешники... Моя любимая цитата — «в чужом глазу мы видим песчинку, а в своем не способны увидеть бревна», — говорил политик. Однако дистанцироваться от этой темы ему уже не удалось. По мнению коллег по партии, неоднозначные взгляды Фэррона на права ЛГБТ помешали либерал-демократам набрать больше мест в парламенте.

Кроме того, член Либерально-демократической партии, открытый гомосексуал, лорд Брайан Паддик покинул пост «теневого» министра внутренних дел из-за «некоторых взглядов» Фэррона, что также нанесло урон его политической карьере.

Главное же противостояние с ЛГБТ-сообществом развернулось в США после прихода к власти Дональда Трампа. Глава Белого дома сделал сразу несколько шагов, которые развязали в США уже, казалось бы, погашенный конфликт. Два года назад Дональд Трамп лишил трансгендеров права выбирать туалеты в школах. Спустя полгода он запретил принимать трансгендеров в армию, сославшись на «огромные медицинские расходы и неразбериху».

«Нельзя заставлять их [ВС] тратить огромные деньги на медобслуживание трансгендеров и терпеть привносимую ими дестабилизацию», — сказал Трамп.

В октябре 2018 года The News York Times опубликовала копию служебной записки министерства здравоохранения, в которой сообщалось о новых изменениях. Согласно информации, опубликованной в издании, администрация президента рассматривает возможность введения юридического определения пола, которое предусматривается биологическим полом при рождении. Подобный шаг может лишить трансгендеров официального признания.

Американское сообщество было поражено тем фактом, что власти могут рассматривать подобную инициативу. Более 50 американских компаний, среди которых Google, Apple, Facebook и Uber, направили главе Белого дома открытое письмо, в котором выступили против подобного решения.

С критикой на президента обрушились политики, деятели искусства, представители шоу-бизнеса, ученые, правозащитники. Сам президент, однако, не внес никакой конкретики по этому вопросу. Он заявил, что вопрос с трансгендерами прорабатывается: «Нам нужно защитить всех людей в стране. Я хочу защитить нашу страну».

Политика Дональда Трампа нашла поддержку у другого лидера. Президент Бразилии Жаир Болсонару — ярый сторонник правого популизма. Как и американский лидер, Болсонару, не стеснялся в выражениях еще в ходе предвыборной кампании, из-за чего победа политика на выборах президента поразила западное сообщество.

Он, например, говорил: «Я не смогу любить сына-гея. Не буду кривить душой. Лучше пусть сдохнет в какой-нибудь катастрофе, но не приходит домой с каким-нибудь усатым мужиком». Однажды Болсонару в своем выступлении сравнил гомосексуальность с педофилией.

Когда результаты предвыборных рейтингов показали, что Болсонару лидирует, в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и многих городах Европы прошли митинги против него. Однако взгляды политика все же не помешали ему выиграть президентские выборы: «Меня обвиняют в нападках на женщин, чернокожих, геев, коренное население. Если бы все это было правдой, мог бы я выиграть выборы, потратив менее 1 миллиона долларов?»