«Наш проект был убит»: ООН против резолюции России по Венесуэле

Совбез ООН «убил» проект резолюции по Венесуэле, предложенный Россией, проголосовав против него. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА «Новости».

«Мы слышали из уст уважаемого представителя [Великобритании] старую песню — российский проект не прошел, а американский был заветирован. <...> Завтра об этом будут трубить СМИ, а о том, что наш проект был убит, не будет сказано ни слова»,

— подчеркнул постпред.

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По его словам, Россия предлагала поддержать «механизм Монтевидео», запускающий диалог по урегулированию ситуации в Венесуэле, позволяющий сторонам конфликта прийти к соглашению. Однако США «явно не стремятся к диалогу и посредничеству», добавил Небензя.

Кроме того, постпред отметил, что вето во время голосования по американскому проекту резолюции было применено Россией вынужденно. Представитель Вашингтона предлагал провести в Венесуэле внеочередные президентские выборы. В проекте также говорилось о необходимости обеспечить беспрепятственную поставку в страну гуманитарной помощи, отмечает НСН.

Как сообщает ФАН, Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на резолюцию США по Венесуэле. Небензя полагает, что принятие резолюции США означало бы появления первого в истории случая снятия легитимного президента.

«Наконец-то мы дошли до кульминации американского спектакля двойных стандартов по Венесуэле», — возмутился российский постпред.

28 февраля в Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности ООН. На нем рассматривались два проекта резолюции СБ по ситуации в Венесуэле — российская и американская. Оба проекта были отклонены. «За» проект США проголосовали девять постпредов (этого достаточно для принятия проекта — «Газета.Ru»), однако «против» выступили три страны — Россия, Китай и ЮАР. При этом Индонезия, Экваториальная Гвинея и Кот-д'Ивуар воздержались от голосования. Проект не прошел из-за вето, наложенного Россией и Китаем.

В поддержку российской резолюции выступили четыре страны, семь проголосовали «против», четверо воздержались. Проект резолюции не был принят, поскольку не получил необходимое количество голосов — девять.

Представитель Венесуэлы в Совбезе ООН заявил, в свою очередь, что «страна сейчас живет в мире», а президент Николас Мадуро полностью контролирует ситуацию. По его словам, угрозы миру в Венесуэле исходят от США и других стран, в частности — государств Евросоюза.

Представитель Венесуэлы отметил также, что члены Совбеза не думают о причинах кризиса. По его словам, Каракас лишь используют в своих политических играх. Более $30 млрд было похищено США и Соединенным Королевством у Венесуэлы, подчеркнул он. «Нам такие спасатели не нужны», — добавил венесуэльский дипломат.

Индонезия, воздержавшаяся от голосования по резолюции США, выразила сожаление тому, что Совбез не смог прийти к соглашению. «Мы все собрались сегодня, зная, что не придем к консенсусу», — сетовал индонезийский постпред, указав на политизированный характер обоих проектов.

«Моя делегация начинает считать, что диалог и переговоры — это роскошь в Совете», — добавил представитель Индонезии, спросивший также, как члены ООН собрались решать проблемы Венесуэлы, если даже «за одним столом сидеть не могут».

Из-за экономического и политического кризиса из Венесуэлы бегут местные жители. В соседних Эквадоре и Перу власти объявили чрезвычайное положение из-за притока беженцев. К ноябрю 2018 года из Венесуэлы уехали 3 млн человек, заявили в ООН еще до начала противостояния между Мадуро и Гуайдо. Еще порядка 2 млн человек покинули страну за два месяца 2019 года.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента-социалиста Николаса Мадуро. Спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

Хуана Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США и страны «группы Лима». Россия выразила поддержку Мадуро как законно избранному президенту Венесуэлы. Аналогичное мнение высказали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Вскоре США ввели против Венесуэлы санкции, а президент США Дональд Трамп начал публично рассуждать о военном вторжении — такой вариант Вашингтон также рассматривает.