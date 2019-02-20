«Ходим по тонкому льду»: в ФРГ считают признание Гуайдо ошибкой

Канцлер ФРГ Ангела Меркель совершила ошибку, признав Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом заявила депутат бундестага Хайке Хензель, сообщает телеканал Das Erste.

«Правительство Германии ходит по тонкому льду относительно соблюдения международного права. Берлин ведет себя грубо, повторяя за Вашингтоном», — подчеркнула парламентарий.

По ее словам, эксперты изучили действия правительства ФРГ в ситуации с кризисом в Венесуэле по запросу Левой фракции немецкого парламента. В отчете значится, что действия Германии были преждевременными.

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Эксперты также отметили странный характер признания Гуайдо лидером Венесуэлы странами Европейского Союза, хотя тот еще никак не проявил себя во власти.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров убежден, что США и их союзники ведут себя «беспардонно» по отношению к тем странам, которые им «не нравятся», передает ФАН.

«Дурной пример заразителен, где-нибудь в других государствах оппозиция подумает: почему бы не сделать то же самое — если мы поддержим Америку, она сразу нас признает»,

— заявил сенатор от Еврейской АО. Джабаров добавил, что эксперты в Германии «подошли к вопросу профессионально». Он выразил надежду на то, что «процесс отрезвления» на Западе продолжится. «Потому что нельзя руководствоваться двойными стандартами во всех сферах жизни: в политике, экономике, социальной сфере», — подытожил член Совфеда.

В Венесуэле тем временем обстановка накаляется: законный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал лидера оппозиции республики Хуана Гуайдо объявить выборы. «Пусть самоназначивший себя клоун созовет выборы», — заявил Мадуро. По его словам, Гуайдо не сможет победить. Венесуэльский президент-социалист подчеркнул, что народ Венесуэлы «сбросит» лидера оппозиции с помощью своих голосов.

Сам лидер венесуэльской оппозиции, поддерживаемый Западом, убежден — у Мадуро нет достаточной поддержки со стороны армии Венесуэлы. Поэтому, применив силу против своих политических соперников, венесуэльский глава потерпит поражение, добавил Гуайдо.

«При силовом сценарии Мадуро также потерпит поражение, потому что у него уже нет поддержки народа, нет международной поддержки и тем более нет 80% вооруженных сил, которые также хотят перемен»,

— передает слова Хуана Гуайдо НСН.

Генералы армии Венесуэлы тайно ведут переговоры с оппозицией, заявил ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. «Президент [Мадуро] не видит этого, это происходит неочевидно, однако они ведут переговоры», — добавил американский чиновник.

Тем временем Мадуро опирается в основном именно на вооруженные силы — так, он предложил план, согласно которому подразделения венесуэльской армии должны быть постоянно развернуты для отражения возможного нападения. По словам Мадуро, план предполагает, что Армия будут мобилизована для защиты страны. Он подчеркнул, что это является одной из конституционных обязанностей венесуэльских командиров и солдат.

Президент также выразил мнение, что у Соединенных Штатов и Колумбии есть план, предполагающий вторжение на венесуэльскую территорию, а постоянное развертывание воинских частей «поможет сохранить мир и безопасность на границах Венесуэлы».

Представитель МИД РФ Мария Захарова вскоре заявила, что «возвращение демократии» в Венесуэлу и «дестабилизация» ситуации в этой стране осуществляется «именно с территории Колумбии».

Министерство иностранных дел Колумбии в свою очередь официально заявило, что Богота разделяет позицию стран «Группы Лимы» (наднациональная организация, созданная с целью разрешения политического кризиса в Венесуэле, созданная в августе 2017 года, в нее входят Канада, Бразилия, Чили, Колумбия, Аргентина, Мексика и прочие страны обеих Америк — «Газета.Ru») в отношении ситуации в Венесуэле и будет продолжать развивать отношения с США «по всем темам, представляющим взаимный интерес».

В частности, сообщил Хуан Гуайдо, в Колумбию прилетели самолеты с гуманитарной помощью из США, которую Мадуро отказывается пропустить в Венесуэлу. Гуайдо добавил, что на эту помощь могут рассчитывать более 25 млн венесуэльцев.

Из-за экономического и политического кризиса из Венесуэлы бегут местные жители. В соседних Эквадоре и Перу власти объявили чрезвычайное положение из-за притока беженцев. К ноябрю 2018 года из Венесуэлы бежали 3 млн человек, заявили в ООН еще до начала противостояния между Мадуро и Гуайдо. Еще порядка 2 млн человек покинули страну за два месяца 2019 года, из них 1 млн 170 тыс. приняла Колумбия, 550 тыс. — Перу, и 250 тыс. человек уехали в Эквадор.