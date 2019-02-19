Точка невозврата пройдена: Майдан считает погибших. ОНЛАЙН

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По данным МВД Украины, в Киеве в ходе беспорядков погибли как минимум 20 человек — 9 полицейских и 11 предполагаемых участников манифестаций. Сами протестующие утверждают, что жертв среди них намного больше.
Подробнее о событиях 18 февраля, которые стали отправной точкой для последующего через пару дней госпереворота и ночных столкновениях протестующих с полицией читайте в предыдущей онлайн-трансляции «Газеты.Ru»:
Ночью властями также была предпринята очередная попытка договориться с оппозицией. Однако переговоры Виктора Януковича с Виталием Кличко и Арсением Яценюком не увенчались успехом. Лидеры протеста обвинили президента в непонимании ситуации, а президент призвал протестующих сложить оружие и покинуть улицы. Власть все еще надеется, что ситуацию можно спасти, однако на Майдане протестующие уже готовятся к следующему витку противостояния.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Мы продолжаем серию онлайн-трансляций событий февраля 2014 года на Украине. В ночь на среду киевская милиция попыталась зачистить майдан Незалежности, где вот уже несколько месяцев противники Виктора Януковича стоят лагерем. Силовики обстреливают митингующих светошумовыми гранатами, оборона Майдана подожгла баррикады, чтобы воспрепятствовать проходу милиции. Противостояние силовиков и оппозиции достигло апогея после того, как во вторник митингующие попытались провести митинг у Верховной рады.
Однако на утро ситуация лишь продолжила обостряться. «Газета.Ru» предлагает вам проследить за событиями 19 февраля 2014 года в текстовой онлайн-трансляции.