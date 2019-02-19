Точка невозврата пройдена: Майдан считает погибших. ОНЛАЙН

Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Мы продолжаем серию онлайн-трансляций событий февраля 2014 года на Украине. В ночь на среду киевская милиция попыталась зачистить майдан Незалежности, где вот уже несколько месяцев противники Виктора Януковича стоят лагерем. Силовики обстреливают митингующих светошумовыми гранатами, оборона Майдана подожгла баррикады, чтобы воспрепятствовать проходу милиции. Противостояние силовиков и оппозиции достигло апогея после того, как во вторник митингующие попытались провести митинг у Верховной рады.

Однако на утро ситуация лишь продолжила обостряться. «Газета.Ru» предлагает вам проследить за событиями 19 февраля 2014 года в текстовой онлайн-трансляции.