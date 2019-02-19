Кровь в день скорби: Майдан проснулся с новыми силами. ОНЛАЙН

После провалившихся переговоров президента с оппозицией ситуация продолжала обостряться. Сумевшие продержаться ночь сторонники Евромайдана пошли в контратаку и начали захватывать здания в центре Киева. Им на помощь прибывали активисты из западных регионов страны.

Тем не менее, масштабов предыдущего дня события не достигли. День закончился успешными переговорами власти и оппозиции, по итогам которых стороны договорились о перемирии. Ночь прошла спокойно, но это было лишь затишье перед бурей.