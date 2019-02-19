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Кровь в день скорби: Майдан проснулся с новыми силами. ОНЛАЙН

Пять лет самому кровавому дню Майдана — исторический онлайн

Объявленное накануне перемирие было оборвано ожесточенным наступлением протестующих на позиции силовиков. Не имея приказа стрелять в ответ на применение силы, сотрудники правоохранительных органов вынуждены отступить. Тем не менее, число жертв растет с ужасающей скоростью. До кульминации украинского госпереворота 2014 года остается чуть больше суток. «Газета.Ru» проводит реконструкцию событий в текстовой онлайн-трансляции.
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11:09

По милиции стреляет снайпер. «Сейчас ранены более 20 правоохранителей. Установлено, что митингующие на майдане Независимости, возможно, из здания консерватории открыто применили огнестрельное оружие в отношении военнослужащих и сотрудников «Беркута», — сообщили в МВД страны.

Бойня на Майдане: 5 лет спустя 9
Андрей Стенин/РИА "Новости"
Ситуация в центре Киева, 19 февраля 2014 года
08:58

Сегодня по всей территории Украины объявлен день скорби в связи с человеческими жертвами с результате массовых беспорядков.

08:43

Киевский метрополитен сообщает, что, по состоянию на утро четверга, руководство Киевской городской государственной администрации не отменило свое решение об остановке работы всех станций метро.

08:28

По состоянию на 6:00 (8:00 мск) четверга, умерли 28 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Всего за промежуток времени с 10:20 18 февраля по 6:00 20 февраля за медицинской помощью обратились 445 пострадавших во время столкновений в центре столицы, 287 из них госпитализированы.Согласно сообщению, из госпитализированных 88 — правоохранители, шесть — журналисты, народный депутат (фракции «Батькивщина» Василий Пазеняк), четверо несовершеннолетних (младше 18 лет), двое — иностранные граждане.

08:15

После провалившихся переговоров президента с оппозицией ситуация продолжала обостряться. Сумевшие продержаться ночь сторонники Евромайдана пошли в контратаку и начали захватывать здания в центре Киева. Им на помощь прибывали активисты из западных регионов страны.

Тем не менее, масштабов предыдущего дня события не достигли. День закончился успешными переговорами власти и оппозиции, по итогам которых стороны договорились о перемирии. Ночь прошла спокойно, но это было лишь затишье перед бурей.

08:07

Начало кульминации Евромайдана было положено 18 февраля, когда Всеукраинское объединение «Майдан» и «Правый сектор» (организация запрещена на территории России) объявили о подготовке «мирного наступления» на Верховную раду 18 февраля. Это «мирное шествие» в итоге и стало точкой невозврата.

Во время заседания Верховной рады, где обсуждались вопросы возвращения к конституции 2004 года и восстановлении президентско-парламентской формы правления, в Киеве возобновились ожесточённые столкновения митингующих с милицией, которые продолжались до утра следующего дня. Тогда же появились первые жертвы.

Ночью властями была предпринята очередная попытка договориться с оппозицией. Однако переговоры Виктора Януковича с Виталием Кличко и Арсением Яценюком не увенчались успехом. Лидеры протеста обвинили президента в непонимании ситуации, а президент призвал протестующих сложить оружие и покинуть улицы. Власть все еще рассчитывала, что ситуацию можно спасти, однако на Майдане протестующие уже готовилась к следующему витку противостояния.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Мы продолжаем серию онлайн-трансляций событий февраля 2014 года на Украине. 20 февраля стало самым кровавым днем за весь многомесячный период протестов. Пока на улицах продолжались ожесточенные столкновения, кульминацией которых стал массовый расстрел протестующих в центре Киева, власть вела переговоры с представителями делегации из ЕС и оппозиции. Именно в этот день сопротивление официального Киева массовым протестам по сути было подавлено.

«Газета.Ru» предлагает вам проследить за событиями этого дня в текстовой онлайн-трансляции.