Кровь в день скорби: Майдан проснулся с новыми силами. ОНЛАЙН

- 163705 просмотров Сотрудники органов опеки в Хакасии ответят за сожжение младенца в печи
- 121378 просмотров Названы обычные продукты, сжигающие жир на животе
- 114515 просмотров 17 февраля день рождения празднует светская львица, бывшая наследница сети отелей Hilton и одна из...
- 108609 просмотров В Гаити митингующие сожгли флаг США и призвали на помощь Россию
- 92973 просмотра Магистр Александр Друзь уезжает в США на фоне скандала
- 89628 просмотров Составлен рейтинг регионов, в которых живется хуже всего
- 86619 просмотров Опубликовано видео забирающих еду зрителей «Поля чудес»
По милиции стреляет снайпер. «Сейчас ранены более 20 правоохранителей. Установлено, что митингующие на майдане Независимости, возможно, из здания консерватории открыто применили огнестрельное оружие в отношении военнослужащих и сотрудников «Беркута», — сообщили в МВД страны.
Сегодня по всей территории Украины объявлен день скорби в связи с человеческими жертвами с результате массовых беспорядков.
Киевский метрополитен сообщает, что, по состоянию на утро четверга, руководство Киевской городской государственной администрации не отменило свое решение об остановке работы всех станций метро.
По состоянию на 6:00 (8:00 мск) четверга, умерли 28 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Всего за промежуток времени с 10:20 18 февраля по 6:00 20 февраля за медицинской помощью обратились 445 пострадавших во время столкновений в центре столицы, 287 из них госпитализированы.Согласно сообщению, из госпитализированных 88 — правоохранители, шесть — журналисты, народный депутат (фракции «Батькивщина» Василий Пазеняк), четверо несовершеннолетних (младше 18 лет), двое — иностранные граждане.
После провалившихся переговоров президента с оппозицией ситуация продолжала обостряться. Сумевшие продержаться ночь сторонники Евромайдана пошли в контратаку и начали захватывать здания в центре Киева. Им на помощь прибывали активисты из западных регионов страны.
Тем не менее, масштабов предыдущего дня события не достигли. День закончился успешными переговорами власти и оппозиции, по итогам которых стороны договорились о перемирии. Ночь прошла спокойно, но это было лишь затишье перед бурей.
Начало кульминации Евромайдана было положено 18 февраля, когда Всеукраинское объединение «Майдан» и «Правый сектор» (организация запрещена на территории России) объявили о подготовке «мирного наступления» на Верховную раду 18 февраля. Это «мирное шествие» в итоге и стало точкой невозврата.
Во время заседания Верховной рады, где обсуждались вопросы возвращения к конституции 2004 года и восстановлении президентско-парламентской формы правления, в Киеве возобновились ожесточённые столкновения митингующих с милицией, которые продолжались до утра следующего дня. Тогда же появились первые жертвы.
Ночью властями была предпринята очередная попытка договориться с оппозицией. Однако переговоры Виктора Януковича с Виталием Кличко и Арсением Яценюком не увенчались успехом. Лидеры протеста обвинили президента в непонимании ситуации, а президент призвал протестующих сложить оружие и покинуть улицы. Власть все еще рассчитывала, что ситуацию можно спасти, однако на Майдане протестующие уже готовилась к следующему витку противостояния.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Мы продолжаем серию онлайн-трансляций событий февраля 2014 года на Украине. 20 февраля стало самым кровавым днем за весь многомесячный период протестов. Пока на улицах продолжались ожесточенные столкновения, кульминацией которых стал массовый расстрел протестующих в центре Киева, власть вела переговоры с представителями делегации из ЕС и оппозиции. Именно в этот день сопротивление официального Киева массовым протестам по сути было подавлено.
«Газета.Ru» предлагает вам проследить за событиями этого дня в текстовой онлайн-трансляции.