Кульминация Майдана: в Киеве начались столкновения с милицией. LIVE

Казалось, что ситуация пошла на спад, когда 12 февраля президент Украины Виктор Янукович согласился пойти на формирование коалиционного правительства. Тогда же были освобождены все ранее задержанные участники протестов. На примирение пошли и протестующие: в ночь с 15 на 16 февраля они разблокировали здания областных госадминистраций, в Киеве митингующие частично освободили улицу Грушевского и здание городской администрации.

Не успокаивались только Всеукраинское объединение «Майдан» и «Правый сектор» (организация запрещена на территории России). Они объявили о подготовке «мирного наступления» на Верховную раду 18 февраля. Это «мирное шествие» в итоге и стало точкой невозврата.

Во время заседания Верховной рады, где обсуждались вопросы возвращения к конституции 2004 года и восстановлении президентско-парламентской формы правления, в Киеве возобновились ожесточённые столкновения митингующих с милицией, что привело к гибели более ста человек.

Итак, начинаем.