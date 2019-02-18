Кульминация Майдана: в Киеве начались столкновения с милицией. LIVE

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Часть помещений офиса Партии регионов на улице Липской выгорела после того, как митингующие забросали его бутылками с зажигательной смесью. Манифестанты выломали двери и сорвали со стены камеры наблюдения, табличку Партии регионов с фасада. Сотрудники офиса успели покинуть здание.
Митингующие взяли в плен мужчину, который находился в офисе Партии регионов на Липской (находится вблизи парламента Украины).
Вице-спикер украинского парламента Руслан Кошулинский подтвердил, что проект постановления оппозиции о возвращении конституции Украины в редакции 2004 года зарегистрирован в аппарате Верховной рады.
Врач Ольга Богомолец призывает медиков-волонтеров на помощь в медпункты Майдана, куда начали доставлять пострадавших.
Аппарат Верховной рады Украины зарегистрировал постановление оппозиции о возврате к конституции в редакции 2004 года, заявляют во фракции «УДАР». «Есть информация, что уже зарегистрировали постановление. Регистрационный номер 4154», — сообщил агентству «Интерфакс-Украина» народный депутат фракции «УДАР» Валерий Карпунцов.
Подтвердилась информация о том, что одному из протестующих гранатой оторвало кисть левой руки.
Митингующие забрасывают штаб Партии регионов на улице Липской в центре Киева камнями и коктейлями Молотова. Разбита часть окон в штабе партии.
Тем временем, к зданию парламента уже подтягиваются спецотряды «Беркута».
Во время столкновений между митингующими и милиционерами на улице Шелковичной пострадал фотокорреспондент агентства Reuters, передает агентство УНИАН.
«Если милиция добром не даст пройти людям к Верховной раде и высказать свою поддержку либо возмущение событиями, которые происходят в парламенте, то люди будут проходить сами. Это их законное право, и у нас нет военного положения в городе и нет территорий, на которые не допускают», — заявил народный депутат от партии «Батькивщина» Сергей Соболев.
Основные столкновения происходят на Шелковичной улице.
По данным управления связей с общественностью МВД Украины, трое военнослужащих Внутренних войск МВД получили телесные повреждения из-за противоправных действий митингующих, которые пытались прорвать милицейский кордон на пути к Верховной раде.
Колонна активистов «евромайдана» с щитами, в масках и с битами подходит к зданию украинского парламента. Оппозиция хочет заблокировать Верховную раду и потребовать возврата к конституции 2004 года, которая предусматривает сокращение полномочий президента Украины. Активисты «самообороны майдана» идут, в том числе по улице Грушевского со стороны метро Арсенальная. Милиция перекрыла подходы к парламенту, после чего начались столкновения.
Казалось, что ситуация пошла на спад, когда 12 февраля президент Украины Виктор Янукович согласился пойти на формирование коалиционного правительства. Тогда же были освобождены все ранее задержанные участники протестов. На примирение пошли и протестующие: в ночь с 15 на 16 февраля они разблокировали здания областных госадминистраций, в Киеве митингующие частично освободили улицу Грушевского и здание городской администрации.
Не успокаивались только Всеукраинское объединение «Майдан» и «Правый сектор» (организация запрещена на территории России). Они объявили о подготовке «мирного наступления» на Верховную раду 18 февраля. Это «мирное шествие» в итоге и стало точкой невозврата.
Во время заседания Верховной рады, где обсуждались вопросы возвращения к конституции 2004 года и восстановлении президентско-парламентской формы правления, в Киеве возобновились ожесточённые столкновения митингующих с милицией, что привело к гибели более ста человек.
Итак, начинаем.
Началом евромайдана принято считать события ноября 2013 года. Тогда украинские силовики в жесткой форме разогнали участников акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве. Инцидент возымел эффект разорвавшейся бомбы. Вопреки желанию властей, их инициатива не прекратила, а только усилила протестные настроения в обществе. Симпатии большинства граждан, до этого лишь наблюдавших за событиями в центре столицы, оказались на стороне «протестувальников».
Уже 1 декабря демонстрации в Киеве приобрели по-настоящему массовый характер. На улицы вышли десятки тысяч горожан. Им на подмогу потянулись караваны автобусов из провинции. Изменились и требования манифестантов: если изначально киевляне и жители других городов настаивали на возобновлении подготовки процедуры подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, то теперь первым пунктом повестки стала смена государственной власти и наказание виновных в избиении активистов Майдана.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Ровно пять лет назад Евромайдан, начавшийся еще в ноябре 2013 года, достиг своей кульминации. Несмотря на попытки властей добиться мирного урегулирования ситуации, 18 февраля 2014 года протестующие вступили в прямую конфронтацию с сотрудниками правоохранительных органов, что повлекло за собой множество жертв.
События февраля 2014 года, которые в России считаются госпереворотом, сейчас почитаются на Украине как «революция достоинства». Тем не менее, независимо от оценки произошедшего за те нескольких дней, Украина, всегда считавшаяся ключевым партнером России, изменилась до неузнаваемости.
«Газета.Ru» предлагает вам проследить за этими историческими событиями в текстовой онлайн-трансляции.