Снова сговор? У врага Трампа нашли связи с Москвой

Сразу несколько экспертов, отслеживающих сайты и социальные сети, которые в США связывают с Кремлем, отметили усилия российских СМИ по поддержке потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии, пишет NBS News. Речь идет о 37-летней конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард.

Реклама

Как поясняет NBC, с момента ее объявления о своем участии в президентской гонке в январе на российских проправительственных сайтах появилось по меньшей мере 20 материалов, посвященных Габбард. При этом под подозрением англоязычные СМИ — Russia Today, Sputnik News и Russia Insider — сайт, который, по словам экспертов, придерживается «линии Кремля».

В материале отмечается, что

эти СМИ активно освещали заявление Габбард о вступлении в предвыборную гонку, отстаивали ее позицию по России, а также ее встречу с президентом Сирии Башаром Асадом в 2017 году и нападали на тех, кто считает ее «пешкой Москвы».

Стоит отметить, что недавно о Габбард комплиментарно высказался близкий к Кремлю российский политолог Сергей Марков «Тулси Габбард. Tulsa Gabbard. Запомните это имя. Вы его еще не знаете? А это сейчас самый якобы пророссийский американский политик. <…> Ветеран войны в Ираке. Красавица. Резко выступает против постоянной политики США по свержению всех неугодных режимов», — написал политолог о Габбард в своем фейсбуке.

В своих исследованиях о Габбард телекомпания NBC ссылается на данные компании New Kbowledge, а у нее достаточно противоречивая репутация. The New York Times, например, указывала, что эксперты этой компании проводили эксперименты с воздействием социальных сетей на избирателей во время сенатской кампании в Алабаме, а используемая New Knowledge тактика «имитировала российскую».

Масла в огонь относительно связи Габбард с Кремлем подливают и британские издания. Недавно The Independent опубликовала статью «Тулси Габбард: белые националисты и российская пропагандистская машина объединились в поддержке на 2020 год».

Речь идет о заявлении в поддержку Габбард, которое высказал одиозный политик-неонацист Дэвид Дюк. Он опубликовал в социальных сетях фото Габбард, сопроводив его подписью: «Тулси Габбард в президенты. Наконец-то появился кандидат, который ставит впереди Америку, а не Израиль».

Сама Габбард, впрочем, восприняла подобную поддержку с негодованием, сказав, что отвергает «ненавистнические» взгляды Дюка.

Габбард действительно не выражала никаких взглядов националистического характера, она также отрицала и то, что пользуется какой-то поддержкой со стороны России.

Несмотря на то что шансы Габбард получить номинацию Демократической партии крайне малы, ее нельзя назвать маргинальным политиком. До февраля 2016 года она занимала пост заместителя главы Национального комитета Демократической партии — главной политической машины партии. Пост она покинула в 2016 году, чтобы работать в кампании по поддержке выдвижения в президенты сенатора-демократа Берни Сандерса.

Впервые она была избрана в местный парламент штата Гавайи в 2002 году и проработала там до 2004 года. Как политик, Габбард выступала в защиту экологии, поддерживала программы возобновляемых источников энергии, однако выступала против однополых браков — во многом под влиянием своего отца, приверженца консервативных взглядов, который даже создал общественное движение «Перестаньте продвигать гомосексуальность».

Правда, впоследствии политик изменила свой взгляд на эти проблемы. На второй срок политик решила не выдвигаться и отправилась добровольцем в Ирак в составе сил Национальной гвардии США.

Службу в Ираке политик закончила командиром взвода военной полиции. В палату представителей США Габбард была выбрана в 2013 году и в настоящее время работает в комитете по делам вооруженных сил. Во время битвы за конгресс она была удостоена поддержки тогдашнего президента Барака Обамы, но потом разошлась с ним во взглядах на проблемы Ближнего Востока.

«Аль-Каида» (организация запрещена в России) (террористическая организация,, запрещенная в России. — «Газета.Ru») атаковала нас 11 сентября и должна быть побеждена. Обама не стал бомбить ее в Сирии, а Путин стал», — написала Габбард в своем твиттере в 2015 году.

Серфер на своей волне

На старте карьеры Габбард в конгрессе пресса относилась к ней вполне доброжелательно, а спортивные сайты часто публиковали фотографии политика во время ее занятий серфингом. Портал Yahoo news в 2014 году взял интервью у Габбард, которая была там во время парламентских каникул. «Каждый раз, когда я выхожу из воды, я чувствую вдохновение и мотивацию», — рассказывала журналисту политик во время интервью, которое она давала прямо в воде.

В беседе с репортером она посетовала, что конгресс теряет свою власть в принятии решений о том, куда и на каких условиях могут быть отправлены американские войска. Она также рассказала о проблемах ветеранов войн, которые сталкиваются с непомерными расходами.

В августе 2018 года британская The Guardian назвала ее «восходящей звездой» в стане «прогрессистов», правда, отметив ее противоречивые взгляды. В частности, издание цитирует одного из оппонентов Габбард о том, что

вместо того чтобы сосредоточиться на нуждах гавайцев, она встретилась с президентом США Дональдом Трампом сразу после инаугурации, а затем — с президентом Сирии Башаром Асадом.

Эта встреча в 2017 году стала главным обвинением Габбард в «пророссийских взглядах». Политик рассказала, что не планировала встречаться с президентом Сирии, но использовала эту возможность, когда ей предложили. О своей встрече она доложила коллегам-конгрессменам уже постфактум, и в аппарате конгресса сообщили, что разрешения на нее не давали.

Впрочем, о своей встрече с Асадом Габбард не жалеет и недавно заявила в интервью MSNBC, что Асад «не является врагом США, так как Сирия не является прямой угрозой Америке». Стоит отметить, что подобных взглядов придерживался и экс-советник президента США по национальной безопасности генерал разведки Майкл Флинн.

В этом же интервью Габбард заявила, что считает необходимым разговаривать со всеми в Сирии, а не только с друзьями: «Если мы заявляем, что по-настоящему заботимся о сирийском народе, о его страданиях, тогда мы можем встретиться с кем-нибудь, кто нам нужен, если есть вероятность, что мы достигнем мира».

Однако в этом же интервью она согласилась с утверждениями журналистов о том, что президент России Владимир Путин является «противником США».

Габбард в 2017 году также голосовала за санкции против Ирана, России и Северной Кореи, но воздержалась от голосования против решения Трампа снять санкции с нескольких российских компаний в январе 2019 года.

По большинству судьбоносных проектов политик выступает против администрации Белого дома — например, против строительства стены на границе с Мексикой. Ее позиция по абортам также идет вразрез с идеей Белого дома — она не поддержала запрет на аборты после 20 дней беременности. Выступая за права иммигрантов, она раскритиковала законопроект, который давал больше власти правительству депортировать тех, кого подозревают в членстве в криминальных группировках.

Свою позицию в отношении Ближнего Востока Габбард решила недавно изложить в своем твиттере: «Тех, кто противостоит войнам за смену режима в Ираке, Ливии, Сирии, называют «любителями диктаторов» или «мягкими» со злыми режимами. Вместо того чтобы защищать свою позицию, они прибегают к издевательствам и клевете. Американский народ вряд ли это полюбит», — написала политик.

В подобных антивоенных позициях нет ничего нового: они достаточно распространены как среди левых демократов, так и со стороны умеренных республиканцев. Однако сегодня, когда отношения с Россией находятся на самом низком уровне, любое доброжелательное упоминание Москвы от политика, желающего выдвигаться в президенты, создает для него проблемы: «Все, что связано с Россией, предельно токсично», — говорит один из собеседников «Газеты.Ru» в политических кругах Вашингтона.