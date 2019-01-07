Иск против Москвы: Украина жалуется на арест моряков

Власти Украины подали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с задержанием и арестом своих моряков в Керченском проливе российской стороной. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил замминистра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

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«Правительство Украины выполнило инструкции Суда и подало 7 января 2019 года полноценное заявление», — написал он.

Киев просит признать задержание Россией трех судов и арест 24 моряков незаконным. Украинские власти считают, что это противоречит статьям 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции о защите прав человека и нарушает право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство, а также порядок судебного разбирательства.

«Ребята, мы вас помним и делаем все, чтобы вернуть вас из плена!», — написал Лищина, обратившись к украинским морякам.

Ранее Минюст РФ проинформировал ЕСПЧ о местонахождении задержанных украинских граждан и состоянии их здоровья, отметив, что у них есть доступ к юридической помощи, а жалобы от них не поступали.

В конце декабря президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выпустили совместное заявление, в котором призвали Москву немедленно освободить украинских моряков, чтобы они имели возможность «провести праздники со своими семьями».

«Мы призываем к тому, чтобы все суда в Керченском проливе получили свободный, беспрепятственный проход», — говорится также в заявлении, распространенном пресс-службой Елисейского дворца.

Российские власти отреагировали на требования Берлина и Парижа, отметив, что ФРГ и Франция не могут вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидеров двух стран следовать резолюции Межпарламентского союза о соблюдении этого принципа. Спикер Госдумы выразил уверенность, что Макрон и Меркель также знают о недопустимости вмешательства в процесс правосудия.

Володин напомнил, что в отношении украинских военных идет следствие, а вердикт должен вынести суд, и призвал придерживаться «единого правового пространства».

Политолог Владимир Корнилов прокомментировал ситуацию, отметив, что европейские страны ведут политику двойных стандартов в отношении России.

«То, что заявляют Меркель и Макрон, — это очередное свидетельство того, что Запад особо в суть конфликта не вникает и не понимает, что свобода мореходства подразумевает все-таки и соблюдение неких правил. В конце концов, через Босфор и Дарданеллы у Украины есть право свободного прохода, но если украинские военные корабли попробуют пройти через Босфор, не предупреждая Турцию, как они пытались пройти через Керченский пролив, вы увидите гораздо более жесткую реакцию турецкой береговой охраны, вооруженных сил. При этом мировое сообщество вполне нормально оценит действия Турции по защите своих границ. Поэтому, конечно, здесь чувствуется проявление антироссийских настроений, двойных стандартов», –– отметил Корнилов в эфире радио Sputnik.

Он также высказал мнение, что Украина извлекла урок из произошедшего, и выразил надежду, что впредь Киев «будет соблюдать все правила прохода своих кораблей через Керченский пролив, и без всяких инцидентов будет их проводить, как делала это раньше».

25 ноября корабли погранслужбы ФСБ России обстреляли и захватили в Азовском море три военных судна Украины, которые в течение нескольких часов не реагировали на требования остановиться и совершали опасные маневры, продвигаясь к Керченскому проливу.

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года.

В конце ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор «Лефортово», еще троих, раненых — в больницу столичного СИЗО «Матросская тишина».

В ВМС Украины заявили, что катера и буксир шли из порта Одессы в порт Мариуполя в Азовском море, о чем предупредили морские порты «Керчь» и «Кавказ», но ответа не получили. Российская сторона пояснила, что экипажи кораблей ВМСУ не предупредили заранее о своем маршруте и намерениях, как этого требуют правила безопасности при прохождении Керченского пролива.

Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент заранее спланированной провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы, отметил президент.