Порошенко и ЛГБТ: глава раскольников пал жертвой пранкеров

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний стал жертвой розыгрыша российских пранкеров Вована и Лексуса. О беседе «предстоятеля новой церкви» с пранкерами сообщил пресс-секретарь раскольничьей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря).

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В ходе пранка Вован и Лексус выдали себя за «представителя Европарламента Дэвида Макалистера». Епифаний заявил им, что на посту президента Украины видит только Петра Порошенко. ПЦУ при этом обвинила Россию в информационной атаке против митрополита Епифания, сообщает НСН.

«Конечно, мы видим на этом посту только Порошенко, который должен продолжать тот процесс, который сейчас происходит в стране, и если придет пророссийский политик, то это будет проблема для будущего Украины»,

— заявил митрополит ПЦУ.

Говоря от лица Макалистера, пранкеры выразили недовольство неприятием Украинской православной церковью «европейской политики толерантности» и спросили, будет ли новая ПЦУ менять свое отношение к представителям ЛГБТ-сообщества.

«Я за то, чтобы мы начали реформы в церкви, чтоб мы отходили от русской традиции и церковь была открытой и поводырем украинского народа. Мы должны отходить от русской консервативной традиции», — заявил украинский митрополит ПЦУ.

Кроме того, Епифаний рассказал «об ощутимой поддержке» ПЦУ со стороны США и признал роль Вашингтона, как и администрации президента Украины Петра Порошенко, в формировании раскольничьей церкви, передает ФАН.

Вован и Лексус — знаменитые российские пранкеры, на счету которых уже десятки «жертв». Например, они разыграли 31 декабря Петра Порошенко. Они позвонили ему в канун Нового года, поздравив с праздником от лица генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберг и пожелав «закусывать получше».

15 декабря на объединительном соборе на Украине была создана новая церковная структура — автокефальная поместная церковь Украины. Об этом в Киеве объявил президент страны Петр Порошенко.

Главой новой церкви избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, который ранее служил епископом неканонической украинской православной церкви Киевского патриархата.

Спустя пять дней патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей Московского патриархата, призвав не признавать результаты так называемого объединительного собора в Киеве, на котором было принято решение о создании новой церковной структуры на Украине. Патриарх добавил, что объединительный собор провели представители неканонических церквей.

«Мы являемся свидетелями беззаконного вмешательства во внутреннюю жизнь Украинской православной церкви, грубого антиканонического вторжения в ее пределы, углубления церковного разделения в православном народе, еще большего раскола в украинском православии», — добавил предстоятель РПЦ.

Ранее синод Константинопольского патриархата предложил вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. Ради этого в Константинополе приняли решение признать недействительной передачу Московскому патриархату киевской митрополии в 1686 году. На основании этого решения Вселенский патриархат намерен «вернуть свое каноническое право и церковь в ведение Константинополя».

Кроме того, Константинопольский патриархат снял анафему и вернул в лоно церкви раскольников — патриарха самопровозглашенной УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ архиепископа Макария.

В канонической РПЦ считают, что подобное вмешательство в дела поместной церкви может обернуться «мировым расколом» для православия.

Президент России Владимир Путин во время своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что на Украине есть большая опасность конфликта на почве религиозного раздора.

«То, что сейчас происходит в православии, это уму непостижимо. На Украине сейчас [раскол] делается перед выборами и с целью дальнейшего разрыва между русским и украинским народами. Политическая подоплека. Ничего здесь хорошего нет. Это явное грубое нарушение религиозных свобод. За этим начнется передел собственности, он уже идет. Он может приобрести очень тяжелый характер. Если не кровавый. Не дай бог до этого дойдет», — заявил российский лидер.