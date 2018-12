«Конец цивилизации»: чем Путин испугал западные СМИ

Западных журналистов, в основном, озадачил масштаб тем, обсуждаемых в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина 20 декабря 2018 года. «Путин чередовал удары по западным противникам и размышления о геополитических тенденциях с ответами на целый ряд вопросов, включая поддержку борющихся промышленных предприятий и необходимость для россиян дольше работать до получения пенсий», — пишет британская Financial Times.

«Путин об Армагеддоне, Brexit... и о возможности снова жениться»,

— пишет британская Daily Mail.

Подарок Путину от Трампа

Большинство американских изданий акцентирует внимание на теме Сирии. «Путин приветствует решение [президента США Дональда] Трампа вывести войска США из Сирии», — с таким заголовком выходит издание The USA Today. Из контекста, правда, непонятно, как сами американские журналисты оценивают решение собственного президента.

Об этом же пишет также The Washington Post, хотя с вполне понятной и ожидаемой интерпретацией: «Неожиданное решение президента Трампа вывести войска из Сирии представило редкую и безошибочную победу российского президента Владимира Путина, чьи отношения с администрацией Трампа были далеко не предсказуемыми». Автор статьи продолжает, что

«с уходом американских войск Москва станет бесспорным международным посредником в раздираемой войной стране и получит возможность закрепить общенациональную победу своего союзника, президента Сирии Башара Асада».

Собственно, в этом же ключе работает и The New York Times. «Решение президента США Дональда Трампа о полном выводе войск из Сирии — опасное и резкое», — пишет The New York Times.

Как пишет газета, вывод американских войск из Сирии станет «подарком» российскому президенту Владимиру Путину, поскольку Москва пытается снизить влияние Вашингтона в регионе. Журналисты издания нашли и другого выгодоприобретателя от действий США — это Иран, давно ставший целью информационных атак американской прессы. С точки зрения авторов материала Тегеран и так расширил свое присутствие в Сирии, а вывод американского воинского контингента поспособствует закреплению иранских позиций в этой стране.

Издание также отмечает, что решение вывести войска «оторвано от любого более широкого стратегического контекста» и не продиктовано какими-либо интересами американского общества. Кроме того, оно породило новую неопределенность в вопросе приверженности США Ближнему Востоку, готовности быть глобальным лидером и роли Трампа в качестве главнокомандующего.

«Поспешный вывод Сирии Трампа означает: «Счастливого Рождества» для Владимира Путина»,

— отмечает издание Dallas News.

Бойтесь ядерной войны

Однако если судить в целом, ключевой для западной прессы стали заявления Владимира Путина, касающиеся гипотетического ядерного конфликта.

«Путин возложил вину на США за то, что он назвал опасной тенденцией «снижения порога» использования ядерного оружия, которое может привести к катастрофической атомной войне», — пишет издание The Irish Times. «Путин обвиняет США в организации гонки вооружений», — пишет в заголовке статьи The Wall Street Journal.

«Путин угрожает «концом всей цивилизации», если обострится конфликт с США, поскольку он предупреждает о «глобальной ядерной катастрофе»,

— с таким заголовком выходит британская The Sun.

Эта тема в центре внимания и немецкой Die Zeit: «Путин предупреждает о растущей опасности ядерной войны».

В то же время австрийское издание Der Standard усомнились, что цифры роста экономики, о которых говорил президент России, отражают реальные настроения в стране. «Рост, профицит бюджета, увеличение пенсий, реальных доходов и продолжительности жизни. То, что настроение в стране хуже, чем несколько лет назад, кремлевского руководителя не впечатлило», — пишет издание.

А вот американское издание Newsweek всерьез анализирует слова Путина в ответе на вопрос, хочет ли он «управлять миром»:

«Президент России Владимир Путин, возможно, раскрыл истинные масштабы своих амбиций во время пресс-конференции по итогам года.

Потратив более трех часов на вопросы о внутренних и внешних делах — по темам, которые варьировались от конфликта на Украине до угрозы ядерной войны и захвата Россией Крыма — он получил довольно прямой вопрос от американского журналиста».

Речь идет о том, что, когда журналистка сказала, что люди на Западе считают, что президент России «стремиться управлять миром». На это российский лидер иронично ответил: «Ну, конечно», добавив при этом, что в России «знают, где находится штаб, который пытается это делать — и он не в Москве».