«Признание реальности»: Госдеп объявил Россию безопасной

Решение Госдепартамента США исключить Россию из стран, «не рекомендуемых» к посещению для американских граждан, есть ни что иное, как «признание очевидной реальности». Соответствующее заявление было опубликовано на сайте посольства России в США.

«С удовлетворением восприняли снятие Госдепом безосновательных рекомендаций американским гражданам «передумать посещать Россию». Теперь их призывают лишь «соблюдать повышенную осмотрительность» <...>. Видим в этом признание очевидной реальности»,

– говорится в заявлении.

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Российские дипломаты отметили, что Россия в классификации Госдепа оказалась наравне с Францией, Германией и Данией. Однако Северный Кавказ, в частности – Чечня и гора Эльбрус, а также Крым по-прежнему расцениваются Госдепом как «небезопасные и нежелательные» для американских туристов.

«Со своей стороны, продолжим рекламировать американцам данные российские регионы, надеемся на их деятельную поддержку», – говорится в заявлении посольства РФ в США.

Напомним, накануне Госдеп США опубликовал информацию, согласно которой в России американцам нужно проявлять осторожность, передает НСН.

«Проявляйте повышенную осторожность из-за терроризма, притеснений и произвольного исполнения местных законов. Некоторые области подвергаются повышенному риску», – убеждены американские дипломаты.

Классификация стран была принята Госдепом в январе 2018 года. Всего существует четыре категории «опасных» стран: где необходима просто осторожность, повышенная осторожность, куда стоит «пересмотреть поездку» и куда вовсе «лучше не соваться».

В странах последней категории Госдеп США не гарантирует, что посольства Штатов смогут оказать действенную поддержку попавшим в беду туристам.

Как сообщил в марте ФАН, антироссийская пропаганда стала причиной того, что в течение года туристический поток из США в Россию увеличился на четверть.

Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил, что, несмотря на отсутствие национальных туристических офисов, сейчас наблюдается «очень хорошая динамика въездного потока из США».

По словам чиновника, на данный момент есть полные статистические данные за девять месяцев прошлого года, согласно которым за это время нашу страну посетило на четверть больше американских туристов, чем в январе-сентябре 2016-го.

«Западная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию России, как ни удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу страну»,

— подчеркнул Сафонов.

В апреле 2018 года высокопоставленный представитель Белого дома США призвал американских болельщиков подумать дважды перед поездкой вна чемпионат мира по футболу — 2018. По словам чиновника, в России невозможно обеспечить безопасность фанатов и обыкновенные консульские услуги. Посольство РФ в Вашингтоне в ответ заявило, что в США просто опасаются, что американцы перестанут верить антироссийской пропаганде.

«Кто-то в Вашингтоне очень испугался, увидев статистику покупки билетов на ЧМ-2018 в России. По данным ФИФА, на начало апреля американские болельщики купили 16462 билета. Они станут самой многочисленной группой иностранных фанатов», — отмечается в заявлении российского посольства. Что любопытно, сборная США не пробилась на мундиаль, однако это не умерило пыл местных любителей футбола.

«Это не может нас не радовать. Несмотря на массированную русофобскую кампанию в ведущих американских СМИ, а может, и благодаря ей, интерес к нашей стране растет. Американцы хотят увидеть своими глазами, как обстоят дела в России на самом деле.

Четыре года тому назад, в 2014 году в газете The New York Times вышла статья, в которой оценивались перспективы туризма в России после присоединения Крыма и введения антироссийских санкций.

Вопреки представлениям, часто спровоцированным СМИ, существует мало свидетельств о том, что российские топ-направления менее безопасны для туристов, чем несколькими годами ранее, добавляет автор материала. Однако это вовсе не значит, что в стране не заметны перемены настроений:

западному туристу лучше избегать политических дискуссий в местах с очень пьяными людьми, и тем более в России, говорится в заметке и уточняется, что многие россияне винят Запад в своих нынешних экономических проблемах и украинском кризисе.

Кроме того, в материале сообщается, что посещать Россию особенно выгодно после резкого ослабления рубля в ходе кризиса 2014 года, там также приводятся цены в российских ресторанах, барах, театрах, музеях и отелях.