«Дурное деяние»: американского посла вызвали в МИД Китая

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в воскресенье вызвал посла США в Китае и сделал ему строгое представление. Он также выразил дипломату протест в связи с задержанием в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Согласно сообщению внешнеполитического ведомства КНР, Китай требует от США немедленно отозвать ордер на арест своей гражданки.

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«Такие действия американской стороны серьезно нарушают законные права и интересы китайского гражданина и являются крайне дурным деянием. Китай выражает в связи с этим решительный протест, призывает США в обязательном порядке уважать твердую и справедливую позицию КНР, немедленно принять меры по исправлению допущенных ошибок и аннулировать ордер на арест гражданина Китая», — приводит пресс-служба МИД КНР слова замглавы ведомства.

Там также подчеркнули, что Китай намерен в дальнейшем вырабатывать ответные шаги в соответствии с действиями американской стороны.

Ранее стало известно, что 1 декабря в канадском городе Ванкувер была задержана Мэн Ваньчжоу — дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместитель председателя правления компании.

США запрашивают ее экстрадиции по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. При этом в самой компании Huawei заявили, что им ничего неизвестно о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу, говорится в опубликованном в официальном аккаунте компании в соцсети Weibo.

«Компания обладает крайне ограниченными сведениями относительно предъявленных обвинений, нам неизвестно ни о каких противоправных действиях со стороны госпожи Мэн Ванчьжоу», — написали в заявлении.

Посольство Китая в Канаде заявило, что это задержание — грубое нарушение прав человека. Там также сделали представление как США, так и Канаде.

В субботу Лэ Юйчэн встречался с послом Канады в Китае и потребовал немедленно освободить финансового директора Huawei, а также гарантировать соблюдение законных прав и интересов топ-менеджера. «В обратном случае это обязательно повлечет за собой тяжкие последствия, за которые в полной мере будет ответственна канадская сторона», — предупредил замминистра иностранных дел КНР.

В то же время канадский суд не торопится с рассмотрением дела: слушание отложили. Его проведение запланировано на 10 декабря, сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что в этот день судья выслушает дополнительные доводы защиты Ваньчжоу. При этом адвокаты финдиректора Huawei продолжают настаивать на освобождении своей подзащитной под залог.

Как сообщила газета Star Vancouver, защита подсудимой представила на рассмотрение 12 условий для ее освобождения под залог. В том числе они предложили домашний арест, установление комендантского часа, сдачу всех паспортов, а также отслеживание ее по GPS.

Впрочем, обвинение, в свою очередь, как подчеркивает издание, настаивает на том, чтобы Мэн Ваньчжоу оставалась под стражей, поскольку иначе она может выехать из страны в Китай, а это помешает правосудию.

От имени китайской стороны Лэ Юйчэн выразил протест действиям канадских властей. «По требованию американской стороны Канада задержала в Ванкувере гражданина Китая во время трансферной пересадки. Это серьезное нарушение законных прав и интересов гражданина КНР, что является по своему характеру дурным, непозволительным и не соответствующим праву деянием», — подчеркнул замглавы МИД КНР.

Как считает глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, задержание в Канаде топ-менеджера компании Huawei — это еще один пример великодержавной политики США, с которой уже пора заканчивать.

«Как я понимаю, ее задержали в Канаде по американскому запросу в связи с тем, что эта компания ведет бизнес в Иране. А это запрещено американским законом, ну и причем здесь Китай? Причем здесь компания Huawei? Это очень аррогантная, великодержавная политика, которую никто не принимает. Она уже вызывает отторжение даже у ближайших союзников США. Надо с этим заканчивать», — заявил Лавров на пресс-конференции.

Тем временем на фоне этих событий отношения США и Китая продолжают ухудшаться. В субботу газета South China Morning Post сообщила, что американский высокотехнологичный гигант Cisco попросил свой персонал воздержаться от не связанных с работой поездок в Китай.

Отмечается, что такие меры связаны с опасениями Вашингтона в том, что Пекин может предпринять ответные шаги в отношении кого-либо из видных представителей американских деловых кругов после скандала с арестом Мэн Ваньчжоу по запросу США.

Как считают основатели расположенной в Гонконге частной разведывательно-аналитической компании Argo Associates Джейсона Райта, Китай воспринял арест Мэн Ваньчжоу как «агрессивный акт», и в связи с этим не исключены зеркальные меры с его стороны.