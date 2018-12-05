«Это нехитрая комбинация»: почему Путин игнорирует Порошенко

Президент России Владимир Путин не реагирует на попытки украинского коллеги Петра Порошенко поговорить по телефону, потому что не хочет принимать участие в его «нехитрых комбинациях», передает НСН.

Реклама

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем (Порошенко — «Газета.Ru») разговаривать. <…> Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — объяснил Путин.

Российский лидер уверен, что Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и сразу же перекладывает ответственность за них на Москву, а потом «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».

«Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», — приводит слова главы государства ФАН.

Провокационная ситуация, о которой говорит Путин, возникла в Керченком проливе 25 ноября. Три корабля украинских ВМС два раза совершили попытку незаконного проникновения в российские территориальные воды, сообщили в ФСБ России. Первый раз это произошло еще утром, а затем попытка повторилась в 19:00.

Российские пограничники призывали украинских моряков остановиться, но те не реагировали. Из-за этого российским службам пришлось применить оружие, в результате чего пострадали трое военнослужащих ВМС Украины, им сразу же оказали помощь.

В ФСБ России также сообщили о задержании украинских судов. По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

Спустя некоторое время стало известно, что российский суд отправил под арест 24 украинских моряков, подозреваемых в незаконном пересечении российской границы. Они будут содержаться в СИЗО до 25 января.

После инцидента в проливе официальный представитель НАТО Оана Лунгеску и глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини призвали обе стороны к сдержанности.

Украинский МИД поспешил обвинить в инциденте Россию, сделав акцент на том, что российские корабли «применили силу в отношении кораблей Вооруженных сил Украины».

«Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву, двусторонней договорно-правовой базы», — заявили украинские дипломаты.

В то же время в России действия украинской стороны назвали провокацией. Более того, как отметил Владимир Путин, эта провокация была организована самим Петром Порошенко в преддверии выборов.

«Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение», — заявил российский президент.

Военное положение было введено в десяти областях Украины с 29 ноября. Изначально предполагалось введение положения на 60 дней на территории всей страны, но вскоре Порошенко предложил сократить этот срок в два раза, чтобы не сорвать выборы, назначенные на 31 марта.

Президентская гонка на Украине начнется в конце декабря. Сам Порошенко пока не заявлял о планах снова баллотироваться на этот пост. По последним данным социологической группы «Рейтинг», наиболее перспективным кандидатом в президенты является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17% избирателей. Порошенко поддерживают только 10%.

Украинский лидер считает, что введение военного положения на Украине не привело к ограничению «ни малейших конституционных прав украинского народа». Он подчеркнул, что оно необходимо для «увеличения обороноспособности армии».

При этом украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев уверен, что такое заявление Порошенко связано с тем, что он просто хочет отвести от себя подозрения, будто он сам пытается перенести выборы или отменить их.

«Украинский президент говорит, что от переноса демократической процедуры в Украине, явно Украина не выиграет. Выиграют только внешние оппоненты и недруги, у которых появится серьезный аргумент обвинять Порошенко в том, что он боится выбора народа, и которые будут обвинять Украину в отходе от европейских демократических стандартов и принципов», — объяснил политолог НСН.