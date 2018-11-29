Встреча на G20: о чем будут говорить Путин и Трамп

Во время встречи в Аргентине на саммите G20 президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят вопросы двусторонних отношений, стратегическую безопасность и разоружение, а также региональные конфликты, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Нам необходимо думать, как начинать разговаривать по темам двусторонних отношений, по стратегической безопасности, по разоружению, по региональным конфликтам», — отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что в диалоге России и США заинтересован весь мир.

«Нам необязательно соглашаться по всем вопросам, да это и невозможно, но нам обязательно надо разговаривать — это не только в интересах двух стран, но и всего мира», — пояснил Песков.

Кроме того, он опроверг информацию, которая ранее появилась в СМИ, о том, что американская сторона может отменить переговоры глав государств. Как отметил Песков, Вашингтон подтвердил встречу.

По его словам, переговоры пройдут 1 декабря в районе полудня (около 18:00 мск).

«Все это состоится на полях саммита, причем до третьего рабочего заседания, поэтому временные рамки будут достаточно жесткие», — добавил он.

Так, ожидается, что сначала состоится непродолжительное общение глав двух государств, а затем российско-американские переговоры. Анонимный источник в одной из делегаций рассказал РИА «Новости», что на беседу Путина и Трампа в режиме тет-а-тет отведено 20 минут. Переговоры, которые состоятся после этого, пройдут с участием членов делегаций. С российской стороны во встрече также примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник российского лидера Юрий Ушаков и Дмитрий Песков.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на источник в делегации сообщает, что встреча президентов пройдет на американской стороне — в отеле, который отведен для делегации США. В дипломатическом протоколе существует формальное разделение по принадлежности зала той или иной стороне, в котором проводятся встречи лидеров, в том числе — если беседа проходит в третьей стране. Традиционно, принимающие стороны чередуются по очереди.

После того, как в Керченском проливе российские пограничники задержали три судна ВМС Украины за незаконное пересечение государственной границы РФ, встреча глав государств оказалась под вопросом. Американский лидер заявил в интервью изданию The Washington Post, что может отменить запланированные переговоры.

«Может быть, я не стану проводить встречу… Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии», — сказал он.

Политик пояснил, что в ближайшее время ожидает полного отчета по этому вопросу от своей команды из Совета по нацбезопасности.

Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя эту информацию, сообщил, что встреча президентов России и США нужна обоим государствам в равной степени. Кроме того, она важна и с точки зрения дальнейшего развития ситуации в мире, подчеркнул он.

В свою очередь, российский президент 28 ноября также высказал готовность встретиться с американским коллегой.

Он отметил, что Вашингтону следует отказаться от политики односторонних, политически мотивированных, незаконных, с точки зрения международного права, мер и искать точки соприкосновения. В свою очередь, Москва уже давно готова к диалогу, сказал Путин, выступая на форуме «Россия зовет!»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал предположения, чего стоит ожидать от переговоров Путина и Трампа.

«[Трамп] постарается сделать так, чтобы встреча не вызвала внутреннего конфликта среди представителей его администрации, в Вашингтоне, так как эта тема в Белом доме считается «токсичной», — поделился эксперт в беседе с RT.

Сам факт переговоров очень важен, считает он: стороны поймут позицию друг друга чуть лучше, а «деградация мировой политики станет чуть медленнее».

Встреча Путина и Трампа должна была состояться еще 11 ноября в Париже на церемонии по случаю столетия с окончания Первой мировой войны. Однако по просьбе французской стороны переговоры были отменены. Официальной причиной называлось нежелание отвлекать внимание мировой общественности от главной цели мероприятий.

Полноформатные переговоры с обедом и пресс-конференцией по итогам Владимир Путин и Дональд Трамп проводили только один раз — на специально организованном саммите в Хельсинки в июле нынешнего года.