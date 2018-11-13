«Расплата за русофобию»: Пушков оценил состояние Украины

Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем твиттере слова президента Украины Петра Порошенко об отставании украинской экономики.

«Такова цена майдана, госпереворота, «европейского пути», утраты Крыма, разрыва с Россией и русофобии. У всего есть цена»,

— написал Пушков.

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Он добавил, что Порошенко «открыл глаза на подлинное состояние страны». Кроме того, по мнению Пушкова, до Евромайдана «Украина была на вполне приличном уровне».

Накануне, 12 ноября, президент Украины Петр Порошенко признал, что темпы экономического роста его страны не отвечают требованиям населения.

Украина остается самым бедным государством во всей Европе, добавил он, выступая на заседании Совета регионального развития в Киеве. Кроме того, Порошенко признал вину своего правительства в слишком медленном развитии экономики страны.

Как сообщает ФАН, мнение Порошенко разделяют и в Международном валютном фонде (МВФ). По данным МВФ, Украина является беднейшей страной в Европе. Так, за последние пять лет отношение госдолга к ВВП на Украине выросло почти вдвое: с 36,6 до 71,8%.

Бывший премьер-министром в правление Януковича Николай Азаров заявил, что лучше всего об итогах госпереворота на Украине свидетельствуют «те, кто активнее других прыгал», передает НСН.

«Сейчас все эти романтики майдана выступают с комментариями. <...> Сейчас они говорят, что ошиблись, что не надо было проводить его. Вроде была нормальная страна превратилась в чудовищно бедную.

Украина, по сути, разрушила свою экономику, свою промышленность. Интересно, на базе чего так называемые руководители киевского режима думают развиваться, поднимать заработную плату, выбираться из этого порочного круга бедности? За счет села, полей? Украина осталась без промышленности. Перспектива только одна – немедленная смена режима и возвращение к власти тех сил, которые нацелены на развитие страны», — заявил Азаров.

Он также напомнил, что за совершенные на Майдане преступления никто так и не понес ответственности — не было вынесено ни одного приговора. «Amnesty international ранее выступила с заявлением, что на Украине регресс с соблюдением прав человека. Приводят жуткие факты пыток, издевательств, применения электрошокеров по гениталиям человека, неоказания медицинской помощи — полное Средневековье!», — добавил бывший глава украинского правительства.

Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович рассказал о том, что французские сенаторы пришли в ужас от ситуации со свободой слова на Украине. Он добавил, что все чаще происходят нападения на критикующих политику Киева журналистов. За 2018 год подобных нападений было совершено порядка 150-ти, считает парламентарий.

«Мы им показали, как избивали наших журналистов, показали статистику. И я услышал от них следующее: если такое будет продолжаться, то возможны санкции в отношении тех людей, которые душат свободу слова на Украине», — отметил Рабинович.

По его словам, он никогда и подумать не мог, что на Украине людей могут лишать права смотреть интересные им телеканалы, поскольку властям не нравится, что говорят на этих каналах.

«Cегодня люди с фашистскими флагами, с фашистской символикой ходят по улицам, они находятся у власти. Они запугивают тех, кто хочет сказать правду. Да, мы не Европа, но мы почти Европа. И сегодня миллионы людей пытаются лишить права смотреть телевизор»,

— добавил депутат.

Ранее Рабинович предлагал и более радикальные «решения проблем Украины». Рабинович оценил суммарные долговые обязательства Украины в $117 млрд. Он выразил убеждение, что в этой ситуации украинская экономика обречена на крах. Объявить на Украине дефолт – по его мнению, единственный способ спасти страну от гибели.

В июне депутат заявил, что правительство страны довело украинцев до обнищания. Рабинович добавил, что «даже в обхаянном Киевом коммунизме такого не было».