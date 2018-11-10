Нужен мир: что развалит Украину

По мнению депутата Верховной рады Натальи Королевской, президенту Украины Петру Порошенко нужно выполнить только одну, но самую главную задачу — вернуть мир в стране. После этого, утверждает она, он сможет уйти, передает ФАН.

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Важность этой задачи Королевская объяснила тем, что раньше, в мирное время на Украине, у Верховной рады была возможность много размышлять о различных политических программах кандидатов в президенты.

Если Порошенко не сможет установить в стране мир, на Украине не останется ни социальной защиты, ни экономики, уверена депутат.

Она заметила, что Киев постоянно говорит о стремлении к миру, но при этом не прилагает никаких усилий и не предлагает плана по достижению данной цели.

Более того, Королевская заявила, что конкретных планов по достижению мира нет ни у кого из нынешних кандидатов в президенты Украины, никто не хочет брать на себя ответственность за это, отмечает НСН.

Президентские выборы на Украине состоятся в марте 2019 года. Как отмечает председатель украинского Центризбиркома Татьяна Слипачук, в выборах главы государства могут принять участие более 40 кандидатов, приводит ее слова УНИАН.

Она сообщила, что на данный момент желание участвовать в президентских выборах изъявили более 30 политиков. Слипачук напомнила, что в выборах также примут участие «технические кандидаты». «То есть до 40 и больше будет этих кандидатов», — подчеркнула председатель украинского ЦИК.

Действующий президент Украины пока ни разу публично не заявлял о своих планах баллотироваться в 2019 году. Между тем его действия указывают на то, что такую цель политик все же преследует.

Но вот его сограждане воспринимают идею переизбрания Порошенко без особого энтузиазма. 23 сентября украинский телеканал NewsOne провел опрос более 35 тыс. человек. Зрителей спросили, хотели бы они, чтобы Порошенко вновь был избран главой государства. Утвердительно ответили только 5% проголосовавших, тогда как 95% респондентов выступили против такой идеи.

В то же время уверенные позиции в президентской гонке на сегодняшний день занимает лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, рейтинги которой неуклонно растут. В конце сентября она в очередной раз возглавила список вероятных президентов страны, о чем свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «рейтинг».

За Тимошенко готовы отдать голоса 13,2% опрошенных. На втором месте оказался шоумен Владимир Зеленский, которого поддерживают 7,8% украинцев. И уже за ними следует Петр Порошенко.

При этом 17% респондентов не определились с выбором, а 12,6% вовсе не собираются голосовать.

Что касается лидера президентского рейтинга, то она как раз задумывается об установлении мира и даже презентовала свою «Новую стратегию мира и безопасности». Впрочем, методы, которые она предлагает, несколько необычны. В частности, она считает необходимым потребовать от России €100 млрд компенсации за «все убытки, причиненные Украине и ее гражданам в результате военных действий и оккупации».

«Россия заплатит сполна за агрессию, смерти наших воинов и мирных граждан, за их изуродованные судьбы и искалеченное здоровье, за нарушение прав человека, за украденное частное и государственное имущество», — указывается в заявлении политика на сайте партии.

Тимошенко полагает, что украинские дипломаты должны активно отстаивать «нарушенные Россией права Украины и ее граждан» в международных судебных институтах. В первую очередь она предлагает обращаться в Международный суд ООН, Международный уголовный суд, Европейский суд по правам человека.

Она также отметила, что ее партия установила и задокументировала несколько тысяч фактов якобы причинения вреда конкретным гражданам Украины. Это, по ее словам, позволит раненым украинским военным, а также семьям погибших и вынужденным переселенцам получить компенсации от «страны-агрессора».

«Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанная, по практике ЕСПЧ, превысит евро 100 млрд. Таков масштаб компенсаций нашим гражданам за изуродованные жизни», — заявила политик.

Член комитет Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов уверен: громкие заявления Тимошенко о финансовых претензиях к России обусловлены началом предвыборной президентской гонки на Украине.

«Любые заявления в предвыборный период на Украине надо делить на десять. Обещать — не значит жениться», — подчеркнул сенатор.

Он также назвал бессмысленными всяческие разговоры о статусе Крыма, поскольку полуостров является неотъемлемой частью России, как бы к этому ни относились на Украине. «И любой торг на этот счет не уместен», — указал парламентарий.