«Наш ответ России»: Украина арестовала судно под флагами Либерии

Судно Comet под флагом Либерии было арестовано украинскими властями в порту Мариуполя. Об этом в фейсбуке сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Сухогруз перевозил 3 тыс. тонн продукции, сделанной на Алчевском металлургическом комбинате, расположенном на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

«Наш ответ «санкциям». Судно под флагом Либерии перевозило [груз] из российского порта в Бельгию», — заявил Луценко.

По словам генпрокурора, причастные к перевозке лица будут привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной уголовным кодексом Украины. Он добавил, что моряков могут обвинить в финансировании терроризма. По статье 258-5 обвиняемым может грозить до восьми лет лишения свободы, а если преступление было совершено группой лиц — до 12 лет.

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Ситуация вокруг Азовского моря обострилась в начале весны 2018 года, когда украинские пограничники арестовали российское рыболовецкое судно «Норд». В августе в порту Херсона задержали танкер «Механик Погодин».

Москва расценила действия Киева как «морской терроризм» и усилила досмотры украинских судов, проходящих через Керченский пролив.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире НСН и вовсе обвинила Украину в пиратстве.

«Украиной осуществлен очередной пиратский захват российского судна и его неправомерное удержание. Необходимо прекратить нарушение прав человека, которое осуществляется сегодня на Украине по одному лишь признаку, что задержанные судна принадлежат России. Уголовный кодекс РФ дает четкую оценку данным действиям — пиратство», — заявила сенатор.

Украина в ответ обвинила российские власти в «жесткой политике задержания и осмотра судов».

Напомним, в марте украинские пограничники задержали российское судно «Норд». Как сообщает ФАН, один из членов экипажа крымского судна Павел Чмыхалов после возвращения в Россию рассказал, как происходило задержание судна украинскими пограничниками — они были вооружены и настроены враждебно.

Чмыхалов рассказал, что с ними связался катер погранслужбы Украины, потребовавший подойти к порту для проверки документов. После того как экипаж «Норда» выполнил это требование, на борт судна поднялись вооруженные украинские пограничники. Он также отметил, что на борту катера находились два пулемета крупного калибра, нацеленные на рыбаков.

«Паспорта им дали, они говорят: «О, керченские, крымские. Паспорта недействительны, сейчас будем выяснять». Ушли выяснять. Приходят — капитан говорит, что нас просят проследовать в порт Бердянск. Как просят... Нас всех закрыли в кубрике под дулами автоматов, оставили капитана, оставили механика и старпома и конвоировали в Бердянск», — рассказал член экипажа «Норда».

Хотя МИД Украины признал, что действия российских пограничников остаются в рамках протоколов во время осмотра, Киев продолжает называть действия россиян «незаконными» и заявил об усилении группировки ВСУ на азовском побережье.

Более того, Киев запланировал в 2018 году создать военно-морскую базу ВМС Украины в Азовском море, где по планам будет развернут бронекатерный дивизион. Береговую линию ВСУ собираются укрепить бункерами и ракетными установками. При этом Украина уже планировала проведение совместных с НАТО учений в Азовском море в середине октября без российского согласия.

При этом Киев не будет денонсировать соглашение с Россией по Азовскому морю, сообщил украинский МИД. Между тем в начале октября украинские парламентарии внесли в Верховную раду проект обращения к президенту страны Петру Порошенко с требованием выйти из данного договора.

Договор между Россией и Украиной «о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива» вступил в силу в 2003 году. Стороны договора, «руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними», договорились, что урегулирование вопросов по поводу акватории Азова решается между Москвой и Киевом.

«Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины», — говорится в документе.

Согласно 2-й статье договора, российские и украинские корабли пользуются в этом регионе свободой судоходства. Кроме того, в Азовское море могут проходить суда под флагами третьих государств, если они идут в российский или украинский порт. При этом военные корабли третьих государств могут проходить через Керченский пролив, если они направляются в порт РФ или Украины по приглашению одной из сторон. Кроме того, на прохождение судов под флагами третьих стран должно быть получено согласие обеих сторон.