Трамп не исключил новые санкции против России за ДРСМД

Президент США Дональд Трамп подписал поручение сразу нескольким американским ведомствам подготовить доклад для конгресса по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как сообщается в заявлении Белого дома, Трамп обратился к главам Пентагона, министерств торговли и финансов, Госдепартамента и национальной разведки.

Кроме того, Трамп потребовал изучить вопрос введения новых санкций в отношении России, поскольку Москва, по версии Вашингтона, «виновна в невыполнении ДРСМД».

Американский президент еще в конце лета подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый год, начавшийся 1 октября 2018 года. К началу ноября Трамп должен представить конгрессу доклад с перечислением якобы нарушений Россией положений ДРСМД, указанием ответственных лиц и предлагаемые Вашингтоном ответные меры.

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В Совете Федерации на действия Трампа отреагировали скептически — председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в разговоре с НСН заявил, что президент США решил информационно поддержать свой престиж.

«Сейчас Трампу требуется некая дополнительная кампания в пользу оправдания этой деструктивной позиции. Эта кампания будет вестись максимально публично и громко через развертывание массивной информационной кампании. <...> Теперь Трамп пойдет по пути неких публичных акций. Я уверен в том, что доказательств представлено не будет, потому что Россия не нарушает договор. Это информационная кампания, а не действия по существу», — заявил сенатор.

Он добавил, что любые претензии по ДРСМД нужно выдвигать в рамках специальной надзорной комиссии.

По словам Косачева, подобная шумиха необходима президенту Соединенных Штатов, поскольку его поддержали только ближайшие союзники, а большинство международных игроков восприняли его желание выйти из ДРСМД резко негативно.

Желание США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «вызывает сожаление», заявил 20 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Именно для нас в Европе [ДРСМД] имеет важнейшее значение. Мы будем добиваться того, чтобы США задумались о возможных последствиях», — отметил министр. Главная угроза, по мнению Мааса, заключается в возможном влиянии расторжения ДРСМД на Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Президент Франции Эммануэль Макрон спустя два дня провел с Трампом телефонный разговор по поводу его намерения выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщила Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент Пятой республики подчеркнул важность этого договора, особенно в том, что касается европейской безопасности и нашей стратегической стабильности», — отмечается в статье.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности в 1987 году подписали американский и советский президенты Рональд Рейган и Михаил Горбачев. В газетах СССР договор называли «первым шагом к безъядерному миру», передает ФАН.

Этот документ наложил запрет на использование и создание ракет меньшей (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые дислоцированы на суше. К середине лета 1991 года Советский Союз ликвидировал около 2 тыс. ракет, США — 846 ракет. После более чем 20 лет тишины США обвинили Россию в нарушении договора — это сделал экс-глава Белого дома Барак Обама в 2014 году.

22 октября 2018 года Трамп объявил, что Вашингтон в одностороннем порядке выйдет из ДРСМД. По мнению американского президента, Россия нарушает взятые на себя обязательства.

Президент России Владимир Путин заявил, что если США отправят в Европу ракеты средней и меньшей дальности, то Москва, «естественно, должна будет ответить зеркально». По словам Путина, европейские страны, которые согласятся разместить у себя американские ракеты, ставят под угрозу собственные интересы в случае ракетного удара. Он добавил, что Россия сможет ответить на брошенный вызов «быстро и эффективно».

Вопрос о ДРСМД глава России собирается обсудить с президентом США Дональдом Трампом на грядущей встрече в Париже. Во всяком случае, Путин выразил надежду на диалог — в столицу Франции оба лидера прибудут на памятные мероприятия 11 ноября в честь столетия окончания Первой Мировой войны.