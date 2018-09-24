СБУ вызвала Жириновского на допрос

Службы безопасности Украины вызвала на допрос депутата российской Госдумы и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующую повестку, опубликованную в газете «Урядовый курьер».

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Согласно имеющейся информации, Жириновскому хотят вручить подозрение, а также допросить в качестве подозреваемого. Депутата ожидают у старшего следователя 27 сентября. Ему также предоставят доступ к материалам досудебного расследования в уголовном производстве от 24 июля 2014 года.

21 сентября украинская Генпрокуратура получила разрешение Шевченковского районного суда Киева на начало специального досудебного расследования в отношении лидера ЛДПР и еще двух депутатов Госдумы.

Правоохранители подозревают их в «материальном обеспечении» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

То, что в России называют гуманитарной помощью, на Украине считают помощью террористам, и закон республики предусматривает за это наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинское досудебное расследование установило, что в 2014 году Жириновский возглавил кампанию по сбору средств для помощи ДНР и ЛНР.

Ранее глава ЛДПР уже прокомментировал сообщение об инициированном в отношении него расследовании на Украине.

«Это попытки политического преследования за то, что я называю вещи своими именами. Но, в конечном счете, судить будут не меня, а всю нынешнюю киевскую камарилью во главе с Порошенко. Причем не в Киеве, а в Москве или в Гааге. Был такой специальный международный уголовный суд по бывшей Югославии, будет такой же по бывшей Украине», — приводит слова политика ФАН.

При этом он подчеркнул, что ЛДПР не военная организация и у нее нет больших ресурсов, поэтому партия «помогает русским, чем может». Речь идет о помощи с оформлением российского паспорта или об организации доставки гуманитарной помощи жителям Донбасса, подчеркнул парламентарий.

К слову, в России Владимиру Жириновскому тоже может грозить несколько разбирательств. Так, в сентябре депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что подаст на лидера ЛДПР жалобу в думскую комиссию по этике после того, как коллеги устроили перепалку в перерыве между записью программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

В своем твиттере Хинштейн утверждал, что Жириновский начал оскорблять его, в частности, называть подлецом и подонком, и пообещал вымазать его фекалиями. По его словам, Соловьев и редакторы программы «кое-как сдерживали» Жириновского. Хинштейн отметил, что лидер ЛДПР начал вести себя сдержанно, когда он начал снимать происходящее на камеру телефона.

Ранее также стало известно, что житель Луганска, которого политик ударил в лицо, подал на него заявление в полицию. Инцидент произошел на несогласованном митинге против пенсионной реформы в Москве.

При этом сам Жириновский потребовал наказать оппонента, назвав его провокатором. Политик пришел на несогласованную властями акцию против изменений в пенсионном законодательстве, чтобы пообщаться с митингующими. На вопрос о том, как он относится к пенсионной реформе, лидер ЛДПР заявил, что голосовал против нее, а в реформе виноваты коммунисты. После этого толпа начала скандировать «Клоун!» и «Позор!». Жириновский вступил в перепалку с одним из участников акции.

На видео, опубликованном пользователями в сети, слышно, как лидер ЛДПР говорит: «Сейчас как дам в твой череп, что ты будешь кровью истекать!» и бьет человека в лицо, а потом требует у него показать паспорт. Во время драки оба мужчины упали на землю, после чего охрана Жириновского вывела политика из толпы.

Позже, комментируя ситуацию, политик назвал своего противника провокатором. «Он наглец. Я ему говорю: ты паспорт покажи, кто ты такой?! Пытается показать и снова не показывает. То есть провокатор. Обязательно нужно его наказать, человек вел себя по-хамски и агрессивно, пытался перейти к физическим действиям и угрозам», — заявил Жириновский.

В ЛДПР прокомментировали драку лидера партии, также назвав человека, который ударил Жириновский, «провокатором». «Окончательно этот подлец разозлил Владимира Жириновского тогда, когда от личных оскорблений перешел к оскорблениями всего русского народа», — сказали в пресс-службе.

В начале сентября лидер ЛДПР также сообщил, что стал «жертвой провокации». По его словам, инцидент произошел в кафе, куда Жириновский зашел с соратниками «выпить освежающего кваса» после пресс-конференции.

«Выкрикивая коммунистические лозунги и требуя запретить все партии, кроме левых, [нападавший] плеснул в нашу сторону пивом из своего стакана», — написал он.