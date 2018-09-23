Жалобы и скандалы: 2-й тур губернаторских выборов. LIVE

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Хабаровский избирком решил направить для проверки в полиции материалы о незаконной агитации кандидата в губернаторы от ЛДПР Фургала, передает РИА «Новости».
Жалобы на ход голосования в Хабаровском крае изучают и в Общественной палате РФ — всего было зафиксировано более 50 сообщений, однако в ОП РФ пока не нашли подтверждений заявленным нарушениям.
«Сообщения десятками размещаются в социальных сетях и не находят никакого подтверждения. Мы не просто их [жалобы] получаем, мы еще и смотрим, что появляется в сети интернет. Мы изучили десятки, менее 100, но десятки, наверное, более 50 сообщений о различных возможных нарушениях», — цитирует ТАСС члена Общественной палаты Российской Федерации Максима Григорьева.
Данных по явке во Владимирской области пока нет — в первом туре этот показатель был равен 32,92% избирателей. Вполне вероятно, что во втором туре она будет выше.
К слову, в Хабаровском крае, где явка на данный момент уже достигла почти 35%, во время первого тура в голосовании приняли участие лишь 36,09% жителей региона, обладающих правом выбора.
Похоже, спокойно все же второй тур в Хабаровском крае не пройдет. Первый заместитель главы администрации Комсомольского района региона Игорь Касаткин сообщил РИА «Новости», что в его адрес поступили угрозы со стороны представителей кандидата от ЛДПР Сергея Фургала. «Я сейчас нахожусь в прокуратуре, пишу заявление на представителей Сергея Фургала. Были угрозы с их стороны, не физические но были», — цитирует агентство слова Касаткина.
Ни в прокуратуре, ни в штабе кандидата эту информацию пока не комментировали.
Явка в Хабаровском крае разгоняется. Если в первом туре к 15.00 по местному времени (08.00 мск) составляла 26,61%, то сейчас явка достигает практически 35%.
«Явка избирателей на 15.00 составила 34,78%, проголосовали 342,5 тыс. человек», — говорится в сообщении избиркома.
Сергей Фургал заявил местным СМИ о нарушениях, жалобы на которые он подал, — это недопуск наблюдателей и большое количество «бюджетников», голосующих по открепительным удостоверениям. По словам представителей штаба кандидата, избирком зарегистрировал поступившие жалобы.
Наблюдать за ходом второго тура в Хабаровском крае прилетели члены ЦИК России Сергей Сироткин и Майя Гришина. Они отметили хороший уровень подготовки голосования в регионе.
«По тем участкам, где я была, вижу хорошую организацию участков, возможность гражданам реализовать свое избирательное право и достаточно хорошую активность граждан, их заинтересованность. Комиссии сделали все, что необходимо для подготовки второго тура голосования и обеспечения возможности гражданам выразить свою волю», — сказала Гришина.
Жители Хабаровского края во втором туре голосуют более активно. По состоянию на 12.00 явка составила почти 20%.
«Явка избирателей на 12.00 утра составила 19,89%, проголосовали 195,6 тыс. человек», — говорится в сообщении краевого избиркома.
В первом туре к этому же моменту проголосовали 16,37% человек. Надо отметить, что и этот показатель был выше, чем на выборах в 2013 году –— тогда к полудню до избирательных участков дошли 13,35% человек.
Ранее избирком Хабаровского края уже фиксировал жалобы на незаконную агитацию в «день тишины» в пользу Фургала. Здесь даже возбуждены административные дела по данному факту. Впрочем, уверяют в крайизбиркоме, «возбужденные административные дела на итоги голосования не повлияют.
Во Владимирской области во второй тур, также, как и в Хабаровском крае, вышли представители «Единой России» и ЛДПР. Действующий губернатор региона Светлана Орлова не смогла заручиться поддержкой «50% + 1 голос» избирателей и теперь встретиться с либерал-демократом Владимиром Сипягиным.
Избирательные участки во Владимирской области только что открылись, в Хабаровске, тем временем, уже 15.00. За это время штабы кандидатов Вячеслава Шпорта (ЕР) и Сергея Фургала (ЛДПР) уже успели подать несколько жалоб на нарушения в ходе голосования.
«Всего юристы из штаба либерал-демократа уже оформили и подали 10 жалоб», — цитирует РИА «Новости» сообщение штаба Фургала.
«14 жалоб уже поданы, еще пять буду поданы в ближайшее время», — сообщили с штабе Шпорта.
Сегодня же должен был состояться второй тур и в Хакасии, однако действующий глава республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру за два дня до назначенного дня голосования.
«Последнее время я работал под тяжелейшим давлением. На республику и на меня были обрушены потоки критики, мы оказались в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии. <…> Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики», — заявил Зимин.
Теперь второй тур голосования в Хакасии пройдет 7 октября. Соперником Валентина Коновалова (КПРФ) на них должен стать Андрей Филягин («Справедливая Россия»), занявший в первом туре третье место.
Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Сегодня в двух российских регионах — Хабаровском крае и Владимирской области — проходит второй тур голосования на выборах главы субъекта федерации. После скандальных итогов второго тура в Приморском крае, где результаты выборов пришлось отменить, интерес к оставшимся вторым турам как никогда велик.
Мы будем следить за тем, как проходит голосование в Хабаровском крае и Владимирской области и рассказывать вам о самом важном в этот день.