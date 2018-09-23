Жалобы и скандалы: 2-й тур губернаторских выборов. LIVE

Жалобы на ход голосования в Хабаровском крае изучают и в Общественной палате РФ — всего было зафиксировано более 50 сообщений, однако в ОП РФ пока не нашли подтверждений заявленным нарушениям.

«Сообщения десятками размещаются в социальных сетях и не находят никакого подтверждения. Мы не просто их [жалобы] получаем, мы еще и смотрим, что появляется в сети интернет. Мы изучили десятки, менее 100, но десятки, наверное, более 50 сообщений о различных возможных нарушениях», — цитирует ТАСС члена Общественной палаты Российской Федерации Максима Григорьева.