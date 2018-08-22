«Украину расшатают»: мрачный прогноз от чиновника

Ряд украинских регионов может поднять «восстание» после президентских выборов, если их руководство не устроит новый президент страны. Об этом заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука.

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По его мнению, наихудшая ситуация может сложиться, если на следующий день после оглашения результатов выборов «один, два, три областных совета, неважно в каком регионе, выскажут свою точку зрения, мол, мы не считаем его [нового главу государства — «Газета.Ru»] победителем».

Тука подчеркнул, что протесты могут быть поддержаны зарубежными странами — «нашими друзьями за поребриком». В связи с этим он призвал Службу безопасности (СБУ) уже сейчас взять ситуацию под контроль, поскольку, по его словам, «расшатать могут любой регион Украины».

Президентские выборы в республике пройдут 31 марта 2019 года, а 27 октября того же года состоятся выборы в парламент.

В Киеве все чаще звучат предостережения о возможной нестабильной политической ситуации в стране в связи с предстоящими выборами.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что уже сейчас «враг пытается с использованием своей агентуры, предателей и проплаченных провокаторов дестабилизировать ситуацию внутри страны, посеяв уныние, панику, хаос».

Он также сообщил, что Национальная гвардия эффективно пресекает эти попытки с помощью «современной техники, специальных средств и оружия». При этом он подчеркнул, что особенно важно обеспечить общественный порядок и «противодействовать любым деструктивным проявлениям» во время проведения президентской и парламентской избирательных кампаний.

В свою очередь, официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин предположил, что украинские власти попытаются отменить выборы с помощью нового наступления на территории Донбасса.

Он отметил, что командование ВСУ распространяет ложную информацию о большом количестве нарушений режима прекращения огня в регионе. По мнению Басурина, это делается для того, чтобы «показать украинскому электорату и мировому сообществу, что на самом деле конфликт находится в горячей фазе и ни на день не прекращался». Он также не исключил, что украинские силовики могут намеренно нарушить минские договоренности и попытаются наступать на нескольких участках фронта, чтобы искусственно обострить ситуацию.

Даже в случае провала наступления военно-политическое руководство страны сможет ввести военное положение в некоторых регионах. Это, в свою очередь, является причиной для автоматической отмены предвыборной кампании и, как следствие, «срывает проведение выборов во всей стране в марте 2019 года», добавил Басурин.

Украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Киев будет бороться с возможным вмешательством в выборы при поддержке Вашингтона.

При этом он подчеркнул, что США не будут поддерживать ни одного из возможных кандидатов на пост президента Украины, однако «будут солидарны» с теми кандидатами, которые отстаивают идеи сближения Украины с НАТО и ЕС.

«США будут помогать нам в противодействии вмешательства в выборы, а угроза очень большая. И мы сейчас работаем над несколькими направлениями взаимодействия», — приводит слова посла ФАН.

Президент Украины Петр Порошенко заранее обвинил Россию во вмешательстве в выборы. По его словам, в большинстве западных столиц, в том числе Киеве, Брюсселе и Вашингтоне, «нет никаких сомнений в подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы». Россия планирует нарушить «европейское единство и солидарность с Украиной», а также «внести раскол в трансатлантический альянс», уверен украинский президент.

В связи с этим Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) провести отдельное заседание, чтобы обсудить методы противодействия России.

Согласно опросу социологической группой «Рейтинг» лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко является наиболее вероятным победителем президентской гонки на начало августа этого года. За нее готовы отдать свои голоса 17,7% определившихся с выбором избирателей.

Действующий глава государства Петр Порошенко занимает лишь пятую строчку с результатом 8,3%. При этом он возглавляет антирейтинг президентской гонки. Более половины респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.