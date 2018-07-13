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«Чистой воды идеология»: Лавров и Трамп спорят из-за Германии

Лавров ответил на слова Трампа о зависимости Германии от России

Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление президента США Дональда Трампа об энергетической зависимости Германии от России «чистой воды идеологией». По его мнению, Вашингтон должен вести честную конкуренцию, однако сейчас его действия в виде угрозы санкций и очерняющих противника заявлений ей не соответствуют.

Заявление президента США Дональда Трампа, что проект «Северный поток — 2» делает Германию зависимой от Москвы в энергетической сфере, — это «чистой воды идеология», заявил в эфире программы Larry King Now на телеканале RT America министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что верит в честную конкуренцию, на которой базируется свободный рынок. При этом угрозы введения санкций против участвующих в этом проекте компаний и заявления о том, что «российский авторитарный газ хуже американского демократического газа», не являются экономикой и конкуренцией, заключил Лавров.

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О том, что после заключения соглашения о строительстве газопровода «Северный поток — 2» Германия стала заложником России в сфере энергетики, Трамп заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 11 июля. «Я полагаю, что Германия — это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России», — отметил американский лидер.

Он также подчеркнул, что Германия выплачивает российской стороне «миллиарды и миллиарды долларов в год». По словам Трампа, США намерены защитить ФРГ от России. Американский лидер также призвал НАТО «что-то с этим сделать».

Отвечая Трампу на такое высказывание, Меркель, обращаясь к истории, заявила, что сама наблюдала за тем, как СССР контролировал часть Германии. «Я очень рада, что сегодня мы едины и что можем говорить о том, что проводим самостоятельную политику и принимаем самостоятельные решения», — подчеркнула канцлер Германии на саммите НАТО, прошедшем 11–12 июля в Брюсселе.

Проект «Северный поток — 2» предполагает, что к концу 2019 года будут построены две газовые нитки общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Пролегать газопровод будет через Балтийское море из России в Германию.

Проект поддержали большинство европейских стран, однако некоторые из них вместе с США, Прибалтикой, Польшей и Украиной выступили против. К тому же, полагают представители этих государств, осуществление проекта может подорвать экономическую безопасность Европы, в результате чего Россия получит еще один инструмент влияния. США требуют от стран Европы отказаться от участия в реализации «Северного потока — 2» и уже неоднократно угрожали ввести санкции против европейских компаний.

Так, 12 июля министр энергетики США Рик Перри заявил, что из-за проекта «Северный поток — 2» американская сторона может прибегнуть к санкциям против компаний Евросоюза. При этом он подчеркнул, что санкции будут введены только в качестве крайней меры.

О том, что власти США проводят переговоры с представителями европейских государств в надежде отговорить от участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2», 27 июня на слушаниях в сенате заявил госсекретарь США Майк Помпео. «Мы активно работаем <…>, чтобы убедить европейские государства, а также европейский бизнес, что увеличение энергетической зависимости от России — это непоследовательно с тем, что мы делаем, противодействуя России», — подчеркнул Помпео. Он также добавил, что США находят реализацию данного проекта возможностью для России «осуществлять политическое влияние не только в Германии, но и по всей Европе».

Что касается Германии, в ее отношении Вашингтон вводить санкции не планирует. В министерстве экономики ФРГ отметили, что там получили предварительные гарантии в этом от американских коллег. «Это все, что у нас есть», — заключили в экономическом ведомстве.

Власти Германии также призвали третьи страны прекратить угрожать введением санкций газопроводу «Северный поток — 2», заявил 8 июня вице-спикер бундестага Томас Опперманн на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Вопрос участия в «Северном потоке — 2» беспокоит не только американскую сторону, но и украинскую. 13 июня в эфире канала ICTV заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что участие Германии в проекте газопровода «Северный поток — 2» может привести к негативным последствиям как для Киева, так и для Западной Европы.

По его словам, Германия принимает участие в проекте «вопреки заявлениям о поддержке». Тука отметил, что европейская сторона променяла основополагающие правовые принципы, в частности, права человека и уважение признанных на международном уровне границ, на бизнес-интересы. «Это может привести к крайне негативным последствиям вообще для институций Западной Европы как цивилизации, которая оформлена в виде ЕС», — подчеркнул он.