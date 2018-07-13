«Чистой воды идеология»: Лавров и Трамп спорят из-за Германии

Заявление президента США Дональда Трампа, что проект «Северный поток — 2» делает Германию зависимой от Москвы в энергетической сфере, — это «чистой воды идеология», заявил в эфире программы Larry King Now на телеканале RT America министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что верит в честную конкуренцию, на которой базируется свободный рынок. При этом угрозы введения санкций против участвующих в этом проекте компаний и заявления о том, что «российский авторитарный газ хуже американского демократического газа», не являются экономикой и конкуренцией, заключил Лавров.

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О том, что после заключения соглашения о строительстве газопровода «Северный поток — 2» Германия стала заложником России в сфере энергетики, Трамп заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 11 июля. «Я полагаю, что Германия — это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России», — отметил американский лидер.

Он также подчеркнул, что Германия выплачивает российской стороне «миллиарды и миллиарды долларов в год». По словам Трампа, США намерены защитить ФРГ от России. Американский лидер также призвал НАТО «что-то с этим сделать».

Отвечая Трампу на такое высказывание, Меркель, обращаясь к истории, заявила, что сама наблюдала за тем, как СССР контролировал часть Германии. «Я очень рада, что сегодня мы едины и что можем говорить о том, что проводим самостоятельную политику и принимаем самостоятельные решения», — подчеркнула канцлер Германии на саммите НАТО, прошедшем 11–12 июля в Брюсселе.

Проект «Северный поток — 2» предполагает, что к концу 2019 года будут построены две газовые нитки общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Пролегать газопровод будет через Балтийское море из России в Германию.

Проект поддержали большинство европейских стран, однако некоторые из них вместе с США, Прибалтикой, Польшей и Украиной выступили против. К тому же, полагают представители этих государств, осуществление проекта может подорвать экономическую безопасность Европы, в результате чего Россия получит еще один инструмент влияния. США требуют от стран Европы отказаться от участия в реализации «Северного потока — 2» и уже неоднократно угрожали ввести санкции против европейских компаний.

Так, 12 июля министр энергетики США Рик Перри заявил, что из-за проекта «Северный поток — 2» американская сторона может прибегнуть к санкциям против компаний Евросоюза. При этом он подчеркнул, что санкции будут введены только в качестве крайней меры.

О том, что власти США проводят переговоры с представителями европейских государств в надежде отговорить от участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2», 27 июня на слушаниях в сенате заявил госсекретарь США Майк Помпео. «Мы активно работаем <…>, чтобы убедить европейские государства, а также европейский бизнес, что увеличение энергетической зависимости от России — это непоследовательно с тем, что мы делаем, противодействуя России», — подчеркнул Помпео. Он также добавил, что США находят реализацию данного проекта возможностью для России «осуществлять политическое влияние не только в Германии, но и по всей Европе».

Что касается Германии, в ее отношении Вашингтон вводить санкции не планирует. В министерстве экономики ФРГ отметили, что там получили предварительные гарантии в этом от американских коллег. «Это все, что у нас есть», — заключили в экономическом ведомстве.

Власти Германии также призвали третьи страны прекратить угрожать введением санкций газопроводу «Северный поток — 2», заявил 8 июня вице-спикер бундестага Томас Опперманн на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Вопрос участия в «Северном потоке — 2» беспокоит не только американскую сторону, но и украинскую. 13 июня в эфире канала ICTV заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что участие Германии в проекте газопровода «Северный поток — 2» может привести к негативным последствиям как для Киева, так и для Западной Европы.

По его словам, Германия принимает участие в проекте «вопреки заявлениям о поддержке». Тука отметил, что европейская сторона променяла основополагающие правовые принципы, в частности, права человека и уважение признанных на международном уровне границ, на бизнес-интересы. «Это может привести к крайне негативным последствиям вообще для институций Западной Европы как цивилизации, которая оформлена в виде ЕС», — подчеркнул он.