«Границы Европы плохие! Трубопроводные доллары в Россию неприемлемы», — написал Трамп в твиттере. Открыто критиковать Европу американский президент начал уже накануне, когда прибыл на саммит глав стран-членов НАТО.

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По словам Трампа, с момента его визита в прошлом году страны Североатлантического альянса стали тратить «дополнительные миллиарды долларов» на оборону, однако этого все равно недостаточно.

Американский лидер в очередной раз выразил неудовольствие тем, что Соединенные Штаты расходуют «слишком много» денег на поддержку ЕС.

На саммите НАТО в Брюсселе Трамп добивался того, чтобы все европейские союзники альянса платили не менее 2% от ВВП на общую оборону. Для этого он использовал свежий аргумент — ЕС не хочет тратиться на НАТО, потому что зависит от России.

«Германия платит миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Они строят газопровод, цель которого — платить миллиарды долларов в казну России. Я считаю, что это совершенно неприемлемо», — заявил Трамп.

Американский президент имел в виду международный проект «Газпрома» «Северный Потокт — 2», который соединит трубопроводом Россию и Германию в обход Украины. «НАТО должен что-то с этим сделать, хотя я не знаю, что вы можете сделать», — заявил Трамп.

Президент также подчеркнул: Германия направляет на оборону НАТО чуть более 1% от ВВП, а это несправедливо.

В настоящее время, помимо США, только пять стран альянса выполняют свои обязательства в рамках НАТО и тратят 2% от ВВП на оборону. Это Великобритания, Греция, Эстония и Польша и Румыния.

Немецкий канцлер Ангела Меркель довольно быстро отреагировала на слова американского президента Дональда Трампа, по словам которого Германия находится под полным контролем России.

По мнению Меркель, Германия проводит независимую политику и принимает независимые решения.

Меркель напомнила о времени, когда восточная часть Германии находилась под контролем Советского Союза. По ее словам, это время прошло и никогда не вернется.

«Хотела бы сказать, что я сама наблюдала за тем, как часть Германии контролировалась СССР. И я очень рада, что сегодня мы едины и можем говорить о том, что проводим самостоятельную политику и принимаем самостоятельные решения», — заявила Меркель.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас также заявил, что Германия не является «заложником» ни России, ни США. Об этом сообщает Reuters. По его словам, ФРГ является гарантом свободного мира.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что могут ввести санкции против компаний, которые работают с газопроводом «Северный поток — 2». В свою очередь, вице-президент Еврокомиссии по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис отметила, что риторику Трампа по вопросу зависимости Германии от России «нельзя назвать полезной».

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубов в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Согласно санкционному закону «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), Вашингтон может ввести санкции в отношении российских экспортных трубопроводов. По словам представителя Минэкономики Германии, эти санкции не коснутся газа.

При этом ранее Соединенные Штаты неоднократно требовали от европейских стран прекратить участие в проекте «Северный поток — 2» и грозили санкциями тем странам, которые не пойдут на это. Против строительства газопровода, в реализации которого участвует ряд немецких компаний, выступают такие страны, как Польша и Эстония.

Как отмечала газета The New York Times накануне брюссельского саммита, в штаб-квартире НАТО от Трампа изначально ждали мало конструктива. По данным издания, союзники по НАТО «озабочены» тем, что Трамп будет использовать фактор нахождения американских военных в Европе, чтобы продавить свои политические инициативы.