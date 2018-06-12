Встреча «четверки»: о чем Лавров договорился с Климкиным

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров провел личную встречу с украинским коллегой Павлом Климкиным на полях переговоров «нормандской четверки» в Берлине. В ходе почти пятичасовой беседы министры обсудили вопрос освобождения и обмена заключенными, а также гуманитарные проблемы на востоке Украины, ход выполнения минских соглашений и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН.

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«В ходе приема перед ужином мы с ним обсудили вопросы, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов Путина и Порошенко. Обсудили в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ в Донбассе», — рассказал Сергей Лавров журналистам.

Оба министра назвали встречу полезной.

При этом глава внешнеполитического ведомства Украины разместил в твиттере пост по итогам переговоров, в котором заявил о необходимости продолжать давление на Россию по всем политическим заключенным.

Кроме того, глава украинского МИД отметил, что стороны еще никогда не обсуждали вопрос освобождения политзаключенных в рамках «нормандского формата». «Мы никогда не говорили о политических заключенных вообще, а не только заложниках, мы никогда предметно, по меньшей мере, не обсуждали миротворческую миссию, относительно четкого определения, в чем заключается разница в наших позициях, — подчеркнул он. — И в этом смысле, я считаю, что это была полезная миссия. В смысле результата — нам нужны дальнейшие дискуссии, и мы будем акцентировано вместе с нашими немецкими и французскими друзьями их проводить».

Напомним, что 9 июня этого года президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко в ходе телефонного разговора достигли соглашения в вопросе заключенных. Уполномоченные по правам человека обеих стран посетят россиян в украинских тюрьмах и украинцев — в российских.

В ходе встречи «нормандской четверки» 11 июня главы МИД России, Украины, Франции и ФРГ обсудили политические реформы, экономические и гуманитарные вопросы, а также сферу безопасности. Так Сергей Лавров рассказал, что взгляды Москвы и Киева на мирное разрешение конфликта в Донбассе до сих пор разнятся.

«Обсуждали миротворцев ООН. Российская позиция предельно ясная: у нас есть предложение, которое было внесено в сентябре прошлого года в Совет Безопасности ООН, направленное на обеспечение ооновской охраны — наблюдателей, которые работают по линии ОБСЕ», — приводит слова Лаврова издание «RT».

В то же время украинские представители продолжают настаивать на вводе миротворческой миссии на территорию Донбасса.

По словам Лаврова, идеи, выдвигаемые украинской и американской сторонами о миротворческой миссии «в некую военно-политическую комендатуру», которая возьмет под контроль всю территорию самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик «и сама будет решать, кого избирать и как избирать», — полностью разрушают минские договоренности.

Миротворческую миссию ООН можно ввести в Донбасс только с согласия самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Это условие прописано в договоре по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины.

«Решающее значение имеет подтверждение всеми участниками встречи незыблемости Минских договоренностей, хотя, конечно, у нас есть вопросы о том, как наши украинские коллеги к этим договоренностям относятся. <…> Мне кажется, французы и немцы нашу логику понимают. Украинские коллеги пока настаивают на том, что именно такой — абсолютно противоречащий минскому комплексу мер — подход будет их устраивать», — сказал Лавров.

Встречу в нормандском формате также оценили представители Франции и ФРГ. Так, глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан отметил интенсивность и положительную динамику переговоров и заявил, что участникам удалось достичь соглашения по шести ключевым пунктам обсуждения по Донбассу.

«Все стороны обязались выполнять устойчивое перемирие, речь идет об отводе тяжелого вооружения, отводе войск в трех пилотных зонах и разминировании региона. Также шла речь о доступе без вмешательства наблюдателей ОБСЕ», – рассказал Ле Дриан.

Также министр выразил готовность работать над параметрами возможной миссии ООН на востоке Украины. Кроме того, французская сторона, как и немецкая, предложила дополнительные средства и ноу-хау для разминирования.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас отметил, что участники переговоров смогли достичь полного согласия и высказались за сохранение режима прекращения огня. Однако он признал, что пока у сторон нет единого мнения по вопросу о возможном вводе миротворцев ООН на восток Украины. «Обе стороны открыты для такой миссии, но представления о том, как она будет выглядеть, каковы будут ее мандат и зона действия, далеки друг от друга»,— отметил немецкий министр.

Хайко Маас добавил, что политические директора внешнеполитических ведомств четырех стран должны будут «проработать, как дальше вести переговоры по такой миссии, и обсудить это в ближайшие недели друг с другом».

Нынешние переговоры в «нормандском формате» стали первыми с февраля 2017 года и проходили в закрытом режиме.