Инаугурация президента России. LIVE

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К слову, среди высоких гостей церемонии инаугурации был замечен и Стивен Сигал.
Церемония инаугурации пройдет уже в шестой раз, однако о некоторых изменениях в самой процедуре стало известно заранее. В частности, в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца на этот раз пригласили волонтеров, которые принимали участие в предвыборной кампании. Кроме того, на Соборной площади Кремля установили экраны, с которых гости смогут в прямой трансляции наблюдать за церемонией.
Корреспондент «Газеты.Ru» сегодня также присутствует в Кремле. Технически на саму территорию Кремля ему удалось попасть совсем недавно, хотя приехал он туда сильно заранее. На сегодняшнюю церемонию приглашено рекордное количество гостей — 5 тыс. человек, поэтому возле Кутафьей башни собралась достаточно внушительная очередь. К слову, очередь начинается уже в метро.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня — церемония инаугурации президента России. А это значит, что именно с сегодняшнего дня начнется отсчет нового срока полномочий Владимира Путина, победившего на выборах 18 марта 2018 года.
Мероприятие традиционное и его процедура, в целом известна, однако в этом году ожидаются некоторые изменения. Какие именно — расскажем в нашем онлайн-репортаже. Оставайтесь с нами.