Инаугурация президента России. LIVE

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня — церемония инаугурации президента России. А это значит, что именно с сегодняшнего дня начнется отсчет нового срока полномочий Владимира Путина, победившего на выборах 18 марта 2018 года.

Мероприятие традиционное и его процедура, в целом известна, однако в этом году ожидаются некоторые изменения. Какие именно — расскажем в нашем онлайн-репортаже. Оставайтесь с нами.