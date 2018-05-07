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Инаугурация президента России. LIVE

В Кремле готовятся к церемонии инаугурации Владимира Путина

В Кремле проходит торжественная церемония инаугурации избранного президента России Владимира Путина. Несмотря на традиционность мероприятия, в этом году в самой процедуре ожидаются некоторые изменения, которые активно обсуждают журналисты последние дни. Какие из предположений сбудутся, а какие нет, — «Газета.Ru» рассказывает в режиме онлайн.
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11:19

К слову, среди высоких гостей церемонии инаугурации был замечен и Стивен Сигал.

11:09

Церемония инаугурации пройдет уже в шестой раз, однако о некоторых изменениях в самой процедуре стало известно заранее. В частности, в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца на этот раз пригласили волонтеров, которые принимали участие в предвыборной кампании. Кроме того, на Соборной площади Кремля установили экраны, с которых гости смогут в прямой трансляции наблюдать за церемонией.

11:00

Корреспондент «Газеты.Ru» сегодня также присутствует в Кремле. Технически на саму территорию Кремля ему удалось попасть совсем недавно, хотя приехал он туда сильно заранее. На сегодняшнюю церемонию приглашено рекордное количество гостей — 5 тыс. человек, поэтому возле Кутафьей башни собралась достаточно внушительная очередь. К слову, очередь начинается уже в метро.

10:55

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня — церемония инаугурации президента России. А это значит, что именно с сегодняшнего дня начнется отсчет нового срока полномочий Владимира Путина, победившего на выборах 18 марта 2018 года.

Мероприятие традиционное и его процедура, в целом известна, однако в этом году ожидаются некоторые изменения. Какие именно — расскажем в нашем онлайн-репортаже. Оставайтесь с нами.