Трамп пришел в ярость после высылки российских дипломатов

Американский президент Дональд Трамп «разразился проклятьями», узнав, что европейские страны выслали гораздо меньше дипломатов, чем США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

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Собеседники газеты отметили, что Трамп хотел выразить солидарность с европейскими странами, но не был намерен брать на себя ведущую роль. Он предполагал, что цифры будут сопоставимыми.

Когда стало известно, что американская сторона выслала 60 дипломатов, а Франция и Германия высылают по четыре дипломата, Трамп «взорвался».

Сотрудники американской администрации обратили внимание президента на то, что общее число покинувших страны Европы дипломатов составило как раз примерно 60 человек. «Меня не волнует общее число!» — закричал в ответ Трамп. По словам источника, от президента услышали «очень много ругательств» по поводу произошедшего.

Статья The Washington Post несколько прояснила причины недавнего предложения Госдепартамента США заменить 60 высланных дипломатов — как российских, так и американских. В ведомстве подчеркнули, что Россия не сообщала Вашингтону о намерениях сократить «общее допустимое число» дипломатических сотрудников. Поэтому, полагают в Вашингтоне, США и Россия могут запросить взаимную аккредитацию для новых дипломатов взамен высланных.

Москва, «как и в случае с подобными инцидентами в прошлом», имеет право аккредитовать новых дипломатов, чтобы «восполнить вакантные позиции», а Вашингтон рассчитывает на ответный прием новых американских дипсотрудников, подчеркнул представитель Госдепа. При этом он уточнил, что «любые запросы будут рассматриваться в индивидуальном порядке».

Дальше слов это предложение не продвинулось. Уже на следующий день американские дипломаты были высланы из России, а российские — из США.

5 апреля около 04:00 на территорию посольства США в Москве начали заезжать микроавтобусы, легковые машины, а также пассажирские автобусы. В 06.28 колонна транспортных средства покинула территорию американской дипмиссии.

Представитель посольства США в Москве Андреа Калан заявила, что в диппредставительстве сделали вывод о «незаинтересованности» Москвы в диалоге с США по ряду ключевых вопросов. «Сегодня 60 наших коллег вместе с семьями покинули Россию. Исходя из того, какие дипломаты оказались под ударом, можно сделать вывод, что Российская Федерация не заинтересована в диалоге по таким вопросам, как урегулирование ситуации в Украине, Сирии, вокруг КНДР, проблематике контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом, и в культурных и научных обменах», — заявила Калан.

Она подчеркнула, что высланные дипломаты были «профессионалами, приверженными своему делу, которые блестяще представляли Соединенные Штаты и прилагали усилия для налаживания отношений».

Посол США в России Джон Хантсман, в свою очередь, заявил, что оставшиеся американские дипломаты по-прежнему привержены делу стабилизации отношений Москвы и Вашингтона. «Сегодня 60 лучших сотрудников уехали из миссии — слишком рано. Наша команда стала теперь меньше, но оставшиеся сотрудники по-прежнему привержены делу стабилизации отношений США и России — задаче, как никогда важной теперь», — заявил американский дипломат.

Впрочем, российская сторона неоднократно предупреждала, что, высылая российских дипломатов, Вашингтон навредит самому себе.

Такую позицию, в частности, озвучивал помощник президента России Юрий Ушаков. «Вообще, эти высылки, как вы понимаете, это в том числе и удар по себе, потому что ответ, как правило, зеркальный. И, высылая 60 дипломатов, американцы, я не знаю, на что они рассчитывали. Если они хотели просто сократить численность своих дипломатов, работающих в России, то это можно было сделать, не выгоняя наших дипломатов. А так получается такая ситуация, которую мы имеем сейчас», — говорил он.

Помощник президента добавил, что Россия надеется, что со временем отношения нормализуются, и дипломаты вернутся на свои позиции.